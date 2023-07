Divulgado o resultado final da avaliação psicológica do concurso do Corpo de Bombeiros Militar

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) na sexta-feira,14, o resultado final da etapa de avaliação psicológica do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, que seleciona inscritos para 100 vagas na função de Praça e 10 para as vagas na função de Oficial.

Os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica foram convocados para a próxima etapa que ocorrerá no mês agosto, no Centro Integrado de Saúde e Assistência Social (CISAS), do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar do Tocantins, ao lado do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, na antiga Avenida do Aeroporto, em Palmas.

As avaliações serão realizadas no dia 7 de agosto, para cadetes, a partir das 8 horas, e para alunos-praça a partir das 9h30. Já no dia 8 de agosto, as avaliações serão exclusivamente para alunos-praça. Em ambos os dias, as atividades iniciam às 8 horas e se encerram quando todos os candidatos convocados para a data forem atendidos.

A relação final dos candidatos considerados aptos na avaliação psicológica e convocados para a avaliação de saúde, obedece a ordem: local, cargo/sexo, data e horário de realização da avaliação de saúde, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

No dia da avaliação de saúde, os candidatos deverão apresentar os exames e laudos complementares, custeados pelos próprios candidatos. O resultado da avaliação psicológica e demais detalhes estão no site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cbm_to_22, de acesso exclusivo dos inscritos.

Edição: Lorena Lira