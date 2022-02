Inauguração de Praça em Luzimangues terá atrações musicais e atividades esportivas

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

Com o objetivo de planejar as ações de esporte e lazer que ocorrerão no dia 12 de março, data prevista para inauguração da praça do setor Laguna lll, no Distrito de Luzimangues, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Capitão Diógenes Gonçalves e o vice-prefeito Joaquim do Luzimangues, se reuniram na manhã desta quinta-feira, 17, na subprefeitura, com desportistas do Distrito.

A praça, que está sendo construída em parceria firmada com a empresa Fix Urbanismo e Iparatyh, receberá o nome de Praça Sassá, em homenagem a Francinildo Morais Costa (in memorian). Na inauguração, além de atrações musicais, serão ofertadas uma série de modalidades esportivas como: futsal feminino e masculino; vôlei de praia masculino e feminino; capoeira; futevôlei e hit; basquetebol ou tênis para cadeirantes e exercícios funcionais para a comunidade em geral.

Conforme o secretário municipal de Esportes e Lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, “O objetivo é fazer dessa ocasião algo marcante, por isso o planejamento é tão necessário. O espaço trará muitos benefícios para a comunidade local, mais qualidade de vida para as pessoas, além de facilitar a prática de atividades esportivas, pois possui estrutura adequada e tudo isso consequentemente favorece a saúde dos praticantes”, pontuou.