Polícia Militar do Tocantins divulga retificação na data de resultado provisório na investigação social do Concurso Público

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO), por meio do presidente da Comissão do Concurso Público, coronel QOPM Marizon Mendes Marques, torna pública a retificação do subitem 5.4 do Edital n° 12 – PMTO – CFP; do subitem 5.4 do Edital nº 14 – PMTO – CFPE e do subitem 5.4 do Edital nº 12 – PMTO – CFP/QPS de 5 de novembro de 2021, conforme a seguir especificado:

[…] 5.4 O edital de resultado provisório na investigação social será publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e divulgado na internet, no endereço eletrônico https://www.to.gov.br/pm/, na data provável de 23 de fevereiro de 2022.

A Comissão informa ainda que, caso o candidato tenha dificuldades na inserção de dados, deve enviar um e-mail para duvidasconcursopmto2020@gmail.com, solicitando a correção de informações pessoais que foram enviadas pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) e que, caso haja a inconsistências no sistema, pode dificultar o acesso ao link.

O prazo foi ampliado para que não haja prejuízo aos candidatos nesta fase do certame. Ressalta-se que as fases de responsabilidade da banca organizadora, Cebraspe, foram encerradas, e as próximas fases do concurso público serão de responsabilidade da PMTO.

Portanto, os candidatos deverão acompanhar apenas o site da PM no endereço eletrônico https://www.to.gov.br/pm/ na aba “concursos”, na página principal, para obter informações sobre as próximas etapas do certame.