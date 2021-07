Tocantins recebe mais 32.190 doses de vacinas contra a Covid-19

O Estado do Tocantins avança na vacinação da população em geral com a chegada de mais 32.190 doses de imunizantes contra a Covid-19. São esperadas 24.000 doses da AstraZeneca/Fiocruz e 8.190 doses da vacina da Pfizer/Biontech para a próxima madrugada, quinta-feira, 01. Segundo o Informe Técnico do Ministério da Saúde (MS) estas doses deverão ser aplicadas como primeiras etapas (D1) de imunização.

O novo Informe detalha que estas doses poderão ser utilizadas em servidores do Sistema Privado de Liberdade e População Privada de Liberdade, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, Trabalhadores Industriais, Trabalhadores de Transporte Coletivo, Rodoviário, Passageiros Urbano e de Longo Curso e Pessoas de 59 a 55 anos.

A gerente de Imunização, Diandra Sena reforça que caso os municípios já tenham atingido estes grupos prioritários, poderão dar seguimento aos demais e a população em geral até os 18 anos, conforme Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, como também, nota técnica de orientação da SES.

“Muitos municípios já estão vacinando a população em geral, e com este quantitativo que está sendo entregue pelo Ministério da Saúde iremos ampliar a população em geral vacinada no Estado”, comemora a gerente de Imunização.

O Tocantins já vacinou 27,44% da população com D1, sendo aplicadas 436.367 doses e 9,14% com D2, ou seja, 145.292 pessoas já fecharam o ciclo vacinal, além das 6.181 pessoas que se vacinaram com o imunizante da Janssen de dose única, que totaliza 9,53% da população tocantinense vacinada.