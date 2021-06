Comissão destaca tranquilidade na execução das provas do Concurso do CBMTO

Executadas neste domingo, 27, as provas do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar transcorreram em clima de tranquilidade. O processo seletivo está a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), acompanhado pela Comissão de Concurso da corporação.

Para o certame, 36 locais de provas foram estabelecidos em Palmas, e para isso, cerca de trinta pessoas atuaram de forma direta nos acompanhamentos como fiscais. Além de outras que faziam a segurança representando o Cebraspe.

Como são duas categorias com vagas em disputas, definiu-se a parte da manhã para quem se inscreveu ao cargo de Cadete, e no período da tarde, aos candidatos da função de Soldado 2ª Classe.

Segundo o Cebraspe, o certame atraiu 15.917 candidatos de várias partes do Brasil. Contudo, neste domingo, para a primeira etapa das provas que oferece 115 vagas, houve um significativo índice de abstenção para as duas funções.

O Governo do Tocantins, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, disponibilizou 100 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe, que atraiu 12.531 inscritos. E para a função de Cadete, 15 vagas foram abertas. O Cebraspe destacou que houve 3.386 inscrições.

O coronel Reginaldo Leandro da Silva, comandante geral do CBMTO, afirmou que o momento é de grande importância para a corporação, tendo em vista a chegada de novos militares para somar aos trabalhos prestados à sociedade.

“Nossa expectativa é muito grande para a chegada dessas novas turmas de militares. Estamos ansiosos e desejo sucesso a todos os inscritos que prestaram provas neste domingo”, disse o comandante.

Segundo o tenente-coronel Maxuell dos Santos, vice-presidente da Comissão de Concurso do CBMTO, a organização teve como preocupação o cuidado com cada candidatos e com a correta execução das provas.

“Não tivemos nenhum problema ou intercorrência que viesse a prejudicar o andamento dos trabalhos da banca do Concurso Público, pelo contrário, o que a gente viu foi organização, a ideia de fazer com que as pessoas fossem ao concurso por subgrupos, por horário, para que, quando chegasse o horário da prova, não estivesse todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo. Isso ajudou demais”, pontou o tenente-coronel.

“Ainda que o número de ausentes tenha sido grande, a organização foi muito importante. Se tivesse vindo todos, não teríamos tido problema por conta da organização que ficou muito boa”, completou.

Em meio à pandemia da convid-19, a maior preocupação era com a segurança dos candidatos, e para isso, em cada sala de provas havia tudo o que o candidato precisasse para se proteger, com exceção da máscara, pois isso é item pessoal e o edital já estabelecia que cada um estivesse com a sua e outras duas de reserva. “Todas as medidas de proteção foram tomadas”, garantiu Maxuell.

O Cebraspe e o Corpo de Bombeiros Militar vão divulgar os gabaritos das provas nesta terça-feira, 29. Já o resultado definitivo será publicado dia 15 de julho.

Os classificados vão para a próxima etapa, o Teste de Aptidão Física (TAF), nos dias 07 e 08 de agosto.