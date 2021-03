Tocantins recebe 26.600 novas doses de imunizantes contra a Covid-19

Mais 12.653 pessoas serão imunizadas contra a Covid-19 no Tocantins. As doses para ampliar a população vacinada chegaram na madrugada desta quarta-feira, 17, em Palmas. No total, o Estado recebeu mais 26.600 doses da CoronaVac, que atenderão 7,0% dos trabalhadores da saúde (2.844) e 47% das pessoas entre 75 e 79 anos (9.804).

As novas doses fazem parte da 8ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a qual teve início em 18 de janeiro de 2021. A estimativa do Ministério da saúde é que com esta etapa se totalize em todo o país, a imunização de 91,3% dos trabalhadores de saúde e 60% das pessoas de 75 a 79 anos.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Dr. Edgar Tollini comentou sobre a continuação da campanha e ressaltou os cuidados que devem ser mantidos pela população. “Sempre comemoramos quando há a possibilidade de imunizarmos mais tocantinenses e ampliar os esforços no combate ao novo Coronavírus. No entanto, devemos destacar que cada cidadão e cidadão deve fazer sua parte, com o uso da máscara, os cuidados de higienização e o distanciamento social, evitando o máximo possível as aglomerações”, pontuou.

Com as doses recebidas nesta quarta, o Tocantins soma 160.600 doses recebidas. Deste total, 151.600 foram da CoronaVac e 15 mil da AstraZeneca. A última remessa, recebida hoje, será conferida pela equipe técnica da Gerência de Imunização da SES e distribuída no menor tempo possível a todos os 139 municípios tocantinenses.

Das 140 mil doses recebidas anteriormente, o Estado já distribuiu 112.579 e 77.176 já foram aplicadas, sendo 56.582 na primeira dose e 20. 594 na segunda dose. O número de vacinados corresponde a 3,60% da população tocantinense.

Dados epidemiológicos

O 366º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins, divulgado na terça-feira, 16 de março, mostra que atualmente, o Estado contabiliza 393.502 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 127.093 casos confirmados. Destes, 109.272 pacientes estão recuperados, 16.106 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.715 pacientes foram a óbito.