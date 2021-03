Parceria entre Prefeitura de Gurupi e Governo do Estado garante 10 mil testes rápidos para diagnóstico da Covid

A parceria entre o Governo do Estado e Prefeitura de Gurupi garantiu ao município o recebimento, nestes últimos dias, de 10 mil testes rápidos para o diagnóstico da covid-19 para a ampliação da testagem da população. Na semana passada foram repassados 5 mil testes e nesta terça-feira, 16, a prefeita Josi Nunes recebeu, em Palmas, mais 5 mil.

Essa parceria está possibilitando a Secretaria Municipal de Saúde ampliar a oferta dos testes às pessoas assintomáticas que participam dos grupos de riscos como obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes, entre outros.

Este trabalho junto aos assintomáticos tem como objetivo identificar possíveis casos positivos, evitando que esta pessoa transmita o vírus a outras. Se a pessoa for confirmada positivo para o vírus, ela será isolada e terá assistência médica até a cura da doença.

Paralelo a este trabalho, a testagem por meio dos testes swab para os sintomáticos acontece normalmente.

A servidora pública Dayane Carvalho, procurou um dos pontos de testagem. Recebeu resultado negativo e, contente, destacou a importância deste trabalho para a preservação da saúde de cada pessoa e o monitoramento da circulação do vírus por parte do poder público.

O secretário municipal de Saúde, Zander Luís Guimarães, comemora a ampliação da testagem e segundo ele, é um trabalho que garante segurança às pessoas, pois diagnosticar os assintomáticos evita em muito a proliferação do vírus.

Pontos de testagem

As pessoas assintomáticas, que pertencem aos grupos de riscos, deverão procurar as Unidades Básicas de Saúde Vila Nova; Sevilha; São José; Casego; Vila Íris; Bela Vista; Campo Belo; Parque das Acácias; Jardim dos Buritis; João Manuel; Waldir Lins. Nelas os testes serão feitos das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

As pessoas com sintomas serão submetidas aos testes swab e deverão procurar as Unidades Básicas de Saúde Rosendo Barbosa de Araújo (Centro); Moisés Martins da Rocha (Sol Nascente); Ney Luz e Silva (Nova Fronteira); Centro de Triagem; Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O horário de atendimento será das 07 às 17 horas de segunda a sexta-feira, sendo que na UPA, somente após as 17 horas e aos fins de semana.