…

Hoje (07), o Tocantins contabilizou 200 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 58 das últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados na data de ontem.

Dos 200 novos casos, 176 foram detectados por RT-PCR, 8 por sorologia e 16 por teste rápido.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 333.531 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 104.592 casos confirmados. Destes, 95.278 pacientes estão recuperados, 7.895 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 1.419 pacientes foram a óbito.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins: http://integra.saude.to.gov.br/covid19