Polícia Ambiental e Ibama identificam e autuam infratores que picharam a Pedra da Baliza

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), identificou e autuou dois responsáveis pelo crime ambiental contra o monumento histórico Pedra da Baliza, situado na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, local protegido por lei. Além da multa de R$ 10 mil cada um, eles deverão responder criminalmente pelo fato.

Os vândalos foram identificados após o serviço de inteligência da Unidade Especializada na defesa do meio ambiente da PMTO coletar informações que levaram aos dois indivíduos de 23 e 24 anos.

Após os trabalhos de identificação, os militares foram até a cidade de Combinado, a fim da adoção das medidas administrativas relativas ao crime ambiental cometido. Toda a documentação foi encaminhada ao Ministério Público Federal (MPF) para que este adote as medidas pertinentes ao procedimento criminal sobre o fato.

Entenda o caso

A Pedra da Baliza fica localizada na divisa entre o estado do Tocantins e Bahia, no município de Mateiros, e atrai muitos turistas que levam como lembrança fotos do monumento. No último fim de semana, ela foi alvo de ação de vândalos que alterou, por meio de pichação, o seu aspecto natural.

A Polícia Militar ressalta que o crime ambiental sujeita os infratores à reclusão de 1 a 3 anos e multa conforme preconiza a legislação ambiental vigente e alerta, aos visitantes de áreas de proteção ambiental, que tenham conduta consciente para a preservação destes locais.