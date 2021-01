Sine Tocantins intermedeia 155 vagas de emprego para novo supermercado em Palmas

O Sistema Nacional de Empregos do Tocantins (Sine/To) intermediará mais de 150 vagas para um novo supermercado que se instala na Capital. São oportunidades como operador de caixa, repositor, fiscal de perdas, fiscal de caixa e empacotador.

Segundo o técnico do Sine, José Luiz Candido, a empresa contratará trabalhadores com e sem experiência. “Essa é uma ótima oportunidade para quem precisa do primeiro emprego e os interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail curriculum.sinepalmas@gmail.com”, explica.

Nesta sexta -feira, 8, o Sine anuncia também 446 oportunidades de emprego em suas nove unidades no Estado. São 185 vagas em Palmas; 25, em Taquaralto; 99, em Araguaína; 42, em Paraíso do Tocantins; 7, em Guaraí; 50, em Porto Nacional; 23, em Gurupi; quatro, em Araguatins; e 11, em Dianópolis.

Canais de acesso

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de Whatsapp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: vagasinepalmas@gmail.com; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: vagasineparaiso@gmail.com; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail sinegurupivagas@hotmail.com.

Nas mensagens enviadas a esses contatos, devem constar nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine, o contato só pode ser feito por telefone convencional, os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/.

Painel de vagas

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos nove postos do Sine Tocantins, acesse o site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego ou as redes sociais; sendo no Facebook, o perfil @setasTo; e no Instagram, Setas Tocantins.

Ressalta-se que devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais do Sine em todo o Estado continuam suspensos.