Prefeitura de Gurupi esclarece sobre decreto e novas medidas de enfrentamento à Covid-19

Na tarde desta quinta-feira, 07, foi realizada uma reunião entre a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-GURUPI-COVID-19), coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, e representantes de vários segmentos da comunidade gurupiense para esclarecer e tirar dúvidas a respeito do novo Decreto de enfrentamento à Covid-19, que foi publicado nesta última quarta-feira (06). A reunião ocorreu no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha.

O ponto principal da reunião foi referente ao cancelamento das festividades alusivas ao carnaval e outros eventos que possam gerar aglomerações. Conforme foi esclarecido pela prefeita Josi Nunes o cancelamento foi realizado baseado em todo o monitoramento feito pela equipe técnica da saúde municipal e estadual e no cenário mundial. “Todas as ações onde ocorrem grandes aglomerações estão sendo restritas. Então esse decreto vem apenas confirmar todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) especificamente nesse momento em que estamos vendo um aumento do índice da Covid-19 em todo o mundo”, declarou.

Também contribuíram com os esclarecimentos a Procuradora-Geral do Município, Celma Milhomem Jardim; a Secretária Interina de Saúde, Christiane Rodrigues de Paula Marques; o Secretário de Administração, Valdeci Alves Rocha Junior; a diretora geral do Hospital Regional de Gurupi (HRG), Cristiane Uchoa e o vice-prefeito, Gleydson Nato (PTB).

Foram ouvidos todos os questionamentos e sugestões dos representantes dos segmentos presentes, principalmente aqueles relacionados à realização de eventos e trabalhadores indiretos da área, que serão analisadas.

A prefeita Josi Nunes reforçou a necessidade de adotar medidas preventivas neste momento “Estamos em sinal de alerta, por isso tivemos que tomar medidas, editamos um decreto que não é estranho, a novidade que está ali é apenas referente ao carnaval, todas as outras medidas já estavam sendo tomadas em decretos anteriores. Diante desse sinal de alerta teremos uma fiscalização mais rigorosa baseada no decreto, e dentro das condições de segurança em saúde poderemos flexibilizá-lo em alguns pontos”, disse a prefeita.

Também estiveram presentes representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL); da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), vereadores e representantes das pastas municipais.

Ao final do encontro, ficou agendada uma reunião entre a Secretaria Municipal de Administração e representantes do seguimento de festas e artistas da cidade, para tratar mais especificamente sobre as demandas levantadas pela categoria.