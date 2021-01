Demandas da rede particular de ensino são debatidas durante reunião na prefeitura de Gurupi

Numa reunião realizada nesta sexta-feira (08), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), o vice-prefeito, Gleydson Nato (PTB), e a Secretária Municipal de Educação, Amanda Costa, receberam os diretores escolares e pais de alunos da rede particular de ensino da cidade, que falaram sobre as expectativas para voltas ás aulas deste ano. A presença em sala de aula convencional e conteúdos produzidos a distância com ferramentas digitais é a reivindicação geral na rede privada de educação.

O pedido é pela implantação do modelo híbrido de ensino, que mistura aulas presencial e online numa versão mais democrática, na qual os pais podem escolher se o filho frequenta ou não a escola ou segue na forma remota.

A proposta de pais e diretores é a implantação gradativa do ensino hibrido. “É um modelo que pode vir a atender desde aquelas mães que por alguma situação ou comorbidade os filhos não podem comparecer nas aulas, e que também tenham direito de assistir as aulas não presenciais. E mães que precisam, e não têm condição de manter o filho dentro de casa”, explica Carolina Furlan – professora e analista de sistema, e mãe e de aluno da rede particular.

“Nós gostaríamos que fosse permitido o ensino híbrido. Nossa proposta é trabalharmos online e também com aquelas crianças em sala de aula, respeitando todo o protocolo de segurança contra a Covid”, defendeu a diretora escolar Sineide Rosa da Silva.

Em Gurupi a educação infantil tanto na rede particular quanto pública é regida pelo Conselho Municipal de Educação. Essa atuação fica restrita nas escolas privadas quando se trata das séries que vão do 1º ao 9º ano, e o ensino médio. Cabe ao Conselho Estadual de Educação deliberar sobre essas séries nas unidades de ensino da rede particular. “Nós dependemos diretamente do comitê de saúde. O ensino híbrido, também requer a vinda do aluno até a escola presencialmente. Então, é a abertura da escola. Nós não podemos tomar uma decisão dessa sem que o comitê dê o seu parecer técnico sobre essa questão de saúde” explicou Amanda Costa, Secretária Municipal de Educação.

Os diretores da rede particular de educação querem em conjunto com o município, um planejamento sanitário mais estrutural que garanta a retomada parcial das aulas presenciais. “Existem muitas abordagens, pesquisas e opiniões que defendem o retorno presencial das aulas, outras que não concordam com esse retorno imediato. Mas, isso tudo nós só podemos decidir em conjunto. Por isso, realizamos esse encontro para discutirmos melhor essa questão”, ressaltou a prefeita de Gurupi.

Durante a reunião ficou decido que uma comissão será formada para se reunir, em Palmas, com o Comitê Estadual de Combate a Covid-19. “O que nós desejamos é encontrar uma alternativa consensual, preservando a saúde, mas também promovendo algumas ações para esse retorno. O que for de competência do município, nós já vamos implementar e facilitar o processo desse retorno às aulas. Nós vamos fazer gestão junto com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Vamos levar essa necessidade e esse clamor de pais e da comunidade escolar quanto a modalidade de retorno às aulas”, finalizou Josi Nunes.