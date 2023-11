Servidores municipais recebem campanha de vacinação com visitas nas sedes das secretarias

A Prefeitura de Palmas contemplou os servidores municipais com uma campanha de vacinação de todos os imunizantes do calendário nas sedes das secretarias municipais. A ação finaliza nesta terça-feira, 7, no prédio da Fundação da Juventude de Palmas (FJP).

A campanha começou no dia 20 de outubro na Agência de Tecnologia de Informação do Município de Palmas (Agtec). Na tarde desta segunda-feira, 6, a vacinação aconteceu no prédio da Prefeitura de Palmas (Av. JK), no auditório do Instituto Municipal de Planejamento de Palmas (Impup), no segundo andar.

O gerente da Central da Rede de Frio (Cemurf), Hugo Botelho, comentou sobre a importância da campanha, especialmente para os servidores que na correria acabam não tendo tempo para ir até o local de vacinação. “Essa é uma estratégia que visa atualizar os cartões de vacina de todos os servidores da prefeitura, para que possamos proporcionar um ambiente de trabalho saudável, protegido, imunizado e longe de todas essas doenças.”

Nesta ação, as vacinas disponibilizadas são para atualização do cartão do adulto, entre elas, as vacinas contra a covid-19, a influenza (gripe), a hepatite B, a febre amarela, o tétano entre outras. A servidora da Secretaria de Comunicação (Secom) Julianna Lauris aproveitou a vacinação e atualizou seu cartão, tomando cinco: bivalente, tétano, influenza, febre amarela e hepatite B. “Hoje tirei o dia para vacinar tudo o que estava atrasado. Ainda bem que a enfermeira tinha mãos leves.”