Abertas inscrições para Jogos Escolares de Palmas 2023

Estão abertas no período de 7 a 14 de novembro, as inscrições para os Jogos Escolares de Palmas (JEPs), edição 2023. As instituições interessadas em participar da competição devem procurar o setor de Divisão de Desporto Escolar, da Secretaria Municipal da Educação (Semed), situada à Avenida Teotônio Segurado, Quadra ACSE SE, Lote 7, para entregar as fichas de adesão com os nomes dos alunos/atletas representantes de de cada equipe/modalidade.

Promovido pela Semed, o evento é aberto para todas as unidades escolares das redes pública e privada do município de Palmas, e contará com disputas nas modalidades coletivas de futsal, handebol, voleibol e basquetebol, gêneros masculino e feminino. Podem participar das competições alunos/atletas da faixa etária de 11 a 14 anos, nascidos entre os anos de 2009 a 2012. O início das disputas está previsto para o dia 20 de novembro, na quadra poliesportiva da ETI Almirante Tamandaré, localizada na Arse 132, com a abertura do evento e o começo das partidas.

Segundo Ricardo Antônio Costa, técnico da Semed, as fichas de adesão, bem como o Regulamento Geral, com todas as informações relativas à competição e o Regulamento Específico de cada modalidade, serão encaminhadas para todas as unidades escolares da Capital.

Mais informações sobre como participar dos JEPs 2023 podem ser obtidas via email: [email protected].

Jogos Escolares de Palmas

A competição é promovida pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Educação, tem como objetivo de fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos e possibilitar a identificação de talentos desportivos nas instituições de ensino. Visa ainda desenvolver o intercâmbio sócio-cultural e desportivo entre os participantes, contribuindo com o desenvolvimento integral do aluno/atleta como ser social, autônomo e democrático estimulando o pleno exercício da cidadania.