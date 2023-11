28ª Roda Literária fecha o ano com lançamento de livro e homenagem a todos que já participaram do projeto

O ano está chegando ao fim e para fechá-lo com chave de ouro, a 28ª Roda Literária terá uma programação especial. Nesta quinta-feira, 9, será realizada a última edição do projeto deste ano, na ocasião será lançado o livro ‘Poesia Cantada’, dos autores Nilton de Oliveira e Márcio de Oliveira. Como forma de homenagem, todos que participaram das edições de 2023 foram convidados a comparecer para receberem certificados de participação.

O livro ‘Poesia Cantada’, traz em seu interior poesias escritas por Nilton de Oliveira e Márcio de Oliveira, dois apaixonados por música e literatura que desde sempre tiveram o sonho de gravar suas produções. A parceria dos dois se estende para além do livro, no projeto ‘Opoetafetado’ que incentiva as pessoas a continuarem escrevendo, tanto poesias, quanto músicas. Nilton Oliveira é pedagogo e já lançou oito livros. Já Márcio Oliveira é músico, compositor e escritor.

Sobre o evento

Realizado desde 2021 pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), o projeto Roda Literária visa fomentar a literatura, dar espaço para lançamento de livros, apresentações artísticas e recitais, entre outros. Durante suas edições, diversos escritores tiveram a oportunidade de lançar livros, realizar oficinas e palestras e bate-papos. Para homenageá-los, esses escritores foram convidados para se reunirem nesta última Roda de 2023 para receberem certificados de participação. O evento contará com a mediação do presidente da Academia Palmense de Letras, Josafa Miranda de Souza e com a apresentação musical da dupla Marlon e Muriel.