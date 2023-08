Servidores da Fesp recebem capacitação para implantação do e-Palmas

Servidores da Fundação Escola de Saúde de Palmas (Fesp) participaram na tarde desta sexta-feira, 18, de capacitação para implantação do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos da Prefeitura Municipal de Palmas (e-Palmas) na instituição. O e-Palmas trata-se de um sistema já usado atualmente em secretarias do município que permite a tramitação documental de forma eletrônica.

O analista de suporte pleno e responsável em ministrar a capacitação, João Gabriel Fontoura Reis, ressaltou que com a implementação do sistema na fundação, os processos como memorandos, solicitações internas, requisições de naturezas distintas, entre outros, serão realizadas de forma econômica e sustentável. “O sistema retira toda a necessidade de movimentação de documento físico, então tudo que é criado e movimentado pelo sistema é instantâneo. Ou seja, se você criar um ofício que precisa ser encaminhado para outra secretaria em um ‘clique’ você realiza o envio. Assim, agiliza o processo e diminui bastante o uso de papel.”

Na oportunidade, os servidores apreenderam as principais funcionalidades do sistema e segundo o analista de suporte, o e-Palmas é utilizado atualmente em 11 secretarias do município. “A implementação do sistema nas pastas da prefeitura de Palmas iniciou-se em agosto do ano passado. Já realizamos treinamentos em janeiro e março deste ano com a participação de 300 servidores e seguimos capacitando toda a rede municipal. São 11 as secretarias que já usam o e-Palmas. Um sistema seguro para o servidor, por comprovar tudo que ele fez e o que não fez”, enfatizou.