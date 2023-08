Agtur convoca quatro novos participantes para 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu

A Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Agência de Turismo (Agtur), convocou na noite desta sexta-feira, 18, no Diário Oficial do Município (DOM), quatro novos candidatos classificados para participarem do 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) que acontecerá nos dias 6 a 10 de setembro, no distrito de Taquaruçu. Confira a publicação aqui.

Após análise técnica, obedecendo às normas contidas no edital do concurso, no item 4.2.3, a comissão organizadora convocou quatro novos candidatos para preenchimento das vagas remanescentes devido a não classificação de concorrentes das categorias: Prato Saúde e Bem-Estar, as três vagas serão destinadas para as demais categorias, sendo uma para Comidinha Salgada, uma para Prato Salgado e uma para Prato Doce. Totalizando 41 participantes na disputa do concurso gastronômico, passando as seis categorias a serem divididas da seguinte forma: dez “Comidinha Salgada”; dez “Prato Salgado”; dez “Prato Doce”; seis “Traller Food Truck”; três “Prato Saúde e Bem-Estar” e quatro “Rota Gastronômica”.

A diretora de Promoção e Eventos da Agtur, Mônica Hardman, explica que em busca de manter a equidade do processo, também será convocado mais uma vaga para a Categoria Traller/Food Truck. “Chamamos mais uma vaga para a categoria food trucks, pois sabemos que estes possuem uma capacidade de atendimento compatível com a demanda do festival, e para que possamos atender melhor os frequentadores”, explicou a diretora.

Quanto a categoria Rota Gastronômica, a diretora ressalta que infelizmente o número de inscritos não supriram o número de vagas, e que por se tratar de uma categoria que funciona nos próprios estabelecimentos, impossibilita a convocação de novos candidatos.

A Agtur destaca que todos os convocados devem obrigatoriamente passar pelos treinamentos de qualificação. Os cursos de Higiene Pessoal e Manipulação de Alimentos e Empreendedorismo acontecerão nos próximos dias 22 e 23 de agosto, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, conforme publicado no Diário Oficial do Município. Os concorrentes devem apresentar o certificado de conclusão dos cursos, sob pena de desclassificação. A lista final de participantes será divulgada após estes cursos.

17º FGT

O evento será realizado de 6 a 10 de setembro, em Taquaruçu, com participação de 44 concorrentes. Este ano, dentre as novidades anunciadas pela Prefeitura de Palmas há a ampliação da categoria vegetariana, para Saúde e Bem-estar, que estende as opções de preparações para intolerantes a lactose e para o público que busca por opções light e diet. E, por fim, o aumento no valor das premiações, passando de R$ 72 mil para R$ 114 mil. Agora serão R$ 10 mil para os primeiros lugares, R$ 6 mil para os segundos lugares, e R$ 3 mil para os terceiros, em cada categoria.

Novos Convocados para 17º FGT

Categoria Comidinha Salgada

Participante: Ilana Borges de França

Nome do Prato: Oxe My Dog no Palito

Categoria Prato Salgado

Participante: Marcos Vinicius B. da Silva

Nome do Prato: Carne na Chapa

Categoria Prato Doce

Participante: Ilzani de Sousa Carvalho

Nome do Prato: Flan de Mangaba e Babaçu

Categoria Trailler/Food Truck

Participante: Rogério Soares Melo

Nome do Prato: Churrasco no Pão Graciosa