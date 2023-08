Divulgada lista dos aprovados para o festival que acontecerá em setembro

A Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), divulgou na noite da quinta-feira, 17, no Diário Oficial do Município, os 38 pratos aprovados o 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que acontecerá de 6 a 10 de setembro, no Distrito de Taquaruçu. Confira o diário aqui.

As 47 vagas na competição foram divididas, conforme o edital, em cinco categorias: nove ‘Comidinhas Salgadas’, nove ‘Pratos Salgados’, nove ‘Pratos Doces’, quatro ‘Food Truck’ e cinco ‘Rota Gastronômica’. No entanto, considerando a nota média de 70 pontos, nem todas elas tiveram inscritos suficientes, preenchendo apenas 41 vagas. Para completar o quantitativo de participantes, nove outros competidores deverão ser convocados em breve.

O presidente da Agtur, Giovanni Assis, ressalta a importância da próxima fase, os cursos de Higiene Pessoal e Manipulação de Alimentos e Empreeendedorismo, que acontecerão nos dias 22 e 23 de agosto. “O festival virou uma vitrine para os empreendedores da gastronomia na nossa cidade, por isso, é importante a análise rigorosa dos jurados, agora na próxima etapa, os aprovados classificados passarão por formação para garantir que estejam trabalhando dentro das normas sanitárias, e que possam ter sucesso nos seus empreendimentos”, ressaltou. A Agtur destaca que todos os classificados devem obrigatoriamente passar pelos cursos de qualificação.

As capacitações de Higiene Pessoal e Manipulação de Alimentos e Empreendedorismo serão realizados no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, conforme publicado no Diário Oficial do Município. Os concorrentes devem apresentar o certificado de conclusão de sua participação, sob pena de desclassificação. A lista final de que estará no FGT será divulgada após estes cursos.

17º FGT

O evento será realizado de 6 a 10 de setembro, em Taquaruçu, com participação de 47 concorrentes. Este ano, dentre as novidades anunciadas pela Prefeitura de Palmas há a ampliação da categoria vegetariana, para ‘Saúde e Bem-estar’, que estende as opções de preparações para intolerantes a lactose e para o público que busca por opções light e diet.

E, por fim, o aumento no valor das premiações, passando de R$ 72 mil para R$ 114 mil. Agora serão R$ 10 mil para os primeiros lugares, R$ 6 mil para os segundos lugares, e R$ 3 mil para os terceiros, em cada categoria.

Para mais informações, o edital completo pode ser consultado aqui .

Categoria Comidinha Salgada

Participante Nome do Prato

01-Marleide Gonçalves Borges Fervedouro de Chambari

02-Samira Regina dos Santos Churros Jalapão

03-Ingrid Victoria de Almeida R. Carvalho Pastel Sol Dourado

04-Helio Junior S.C. Guimarães La Casa o Hambúrguer

05-Karla Tatiana de Jesus Souza Chambasol

06-Fernanda Lopes Tavares Capixinha do Cerrado

07-aiane Cardoso de Oliveira Calzone La Degust

08-Natália de Jesus B.R. Alves Pastel de Cone Cajussuíno

09-Dilvana Nascimento Sousa Sabor da Serra

Categoria Prato Salgado

Participante Nome do Prato

01-Josué Pereira Amorim Pirarucu as Natas

02-Débora Almeida Lima Oliveira Moqueca Tocantinense

03-Raquel Moreira Silvestre de Jesus Arroz do Cerrado

04-Nayanne de A. Lima da Costa Ravióli de Chambari

05-Nubislene Costa De Matos Transbordo de Chambari

06-Ana Célia Brito Silva Maria Isabel com Abacaxi

07-João Victor Silvestre Rocha Chambari Cabuloso

08-Evanilde Ferreira Alves Surpresinha Da Terra

09-Mateus Almeida Lima Achadinho Tocantinense

Categoria Prato Doce

Participante Nome do Prato

01-Arícia Camila Nascimento Limeiro Cheesecake do Cerrado

02-Milena Rodrigues de Almeida Da Silva Dois Amores do Cerrado

03-Eliene Aguiar de Jesus Ninho da Amazônia

04-Emily Gonçalves Ferreira Fatia Amor Tocantinense

05-Kliscia Barros de Carvalho Bolo Gelado de Murici

06-Miriam Moreira Silvestre Tavares Fervedouro Crocante

07-Paloma dos Santos Cake Cupuçaí

08-Josiane Vasco Nunes Chocolate Quente Tocantinense

09-Juliana Araujo Mesquita Taylito de Cupuaçu com Coco

Categoria Trailer/Food Truck

Participante Nome do Prato

01-Katia P. de Araujo Pastel Saboroso

02-Katarina Pereira da Costa Alves Vaca Atolada Burguer

03-Vitor Augusto Batista de Sá Eita Batata

04-Edson Prado da Costa Junior Sushi Dog

05-Maria do Bonfim de Araujo Chambatel

Categoria Sáude e Bem-Estar

Participante Participante Nome do Prato

01-Heverton Marinho Lacerda Ceviche Temperança

02-Larisse Mota de Brito Nascimento Jalapinho Nutrilli

Categoria Rota Gastronômica

Participante Nome do Prato

01-Restaurante Mandala (Chef Jaqueline Costa Dos Santos) Pirarucu Bela Vista

02-Maria do Socorro Nascimento Cavalcante Rabacan Baião Moiado

03-Pousada Casa das Flores (Chef Kenia de Moura Borges) Duo Das Araras

04-Vila Dos Sabores (Chef Beatriz Augusta de Oliveira Costa) Lasanha 3 Quedas