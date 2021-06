Semana do Governador Carlesse é marcada por lançamento de obras, ações no Bico do Papagaio e anúncio de vacinas da Janssen

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, teve uma agenda bastante movimentada esta semana, que começou pelo lançamento de obras de infraestrutura, visitas a obras, entregas de kits de alimentos e outras ações do Governo do Tocantins em Augustinópolis, Araguatins e Axixá do Tocantins. Os eventos contaram com a presença do vice-governador Wanderlei Barbosa, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e líderes políticos de toda a região do Bico do Papagaio.

Reconstrução asfáltica

Na segunda-feira, 21, Mauro Carlesse assinou Ordens de Serviço para início das obras de reconstrução da pavimentação asfáltica de diversos trechos rodoviários no perímetro urbano das cidades de Augustinópolis, Araguatins, Axixá do Tocantins e Ananás. Essas obras representam uma antiga reivindicação dos gestores dos respectivos municípios ao Governo do Tocantins em virtude do grande tráfego de veículos de carga nas rodovias que cortam as cidades.

As melhorias serão executadas pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). As rodovias que terão a pavimentação reconstruída são a TO-010 em Araguatins; TO-201, em Augustinópolis; TO-201, em Axixá do Tocantins; e TO-201, trecho que passa por Ananás.

Maternidade

Também em Augustinópolis, o Governador autorizou a retomada das obras de reforma e ampliação da Maternidade do Hospital Geral de Augustinópolis. O Hospital, que já recebeu obras de reforma em toda a estrutura e construção de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) exclusivos para Covid-19, agora contará com a ampliação da Maternidade e Centro de Parto Normal (CPN). Atualmente, o hospital conta com 109 leitos, incluindo os 10 de UTI.

Com a maternidade, a Unidade passará a ter mais 46 leitos, sendo 20 de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINa), 10 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), seis no Centro Cirúrgico Obstétrico (salas de pré-parto, recuperação pós-anestésica e salas de partos); além de mais 10 leitos no Pronto-Socorro, sendo oito de observação e dois de estabilização.

Visita à Unitins

Na oportunidade, o Chefe do Executivo visitou a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em Augustinópolis, onde vai funcionar o curso de Medicina da instituição na cidade. Ele conheceu o Laboratório de Anatomia e Práticas Interativas dos cursos de Enfermagem e Medicina, além de outras instalações da instituição.

Kits de Alimentação

Ainda na segunda-feira, o Governador e a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, iniciaram a terceira etapa de distribuição de kits de alimentos para alunos da rede estadual de ensino no Bico do Papagaio. Os kits começaram a ser disponibilizados em municípios da região do Bico do Papagaio, na DRE de Araguatins. Foram distribuídos mais 10.639 kits, nos seguintes municípios: Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, Praia Norte, São Sebastião do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins. Ao todo, nas escolas estaduais da Regional de Araguatins, devem ser entregues 13.893 kits de alimentos nesta terceira etapa.

Setas

Por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social (Setas), o Governo do Tocantins iniciou nova etapa de entrega de cestas básicas às famílias impactadas pela pandemia da Covid-19, atendendo 1.750 famílias nos municípios de Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, São Miguel do Tocantins e Tocantinópolis, na região do Bico do Papagaio. Os alimentos foram entregues por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos municípios.

Desde o início da pandemia, já foram entregues mais de 1,3 milhão cestas básicas nos municípios do Estado. É determinação do governador Mauro Carlesse que não faltem alimentos na mesa dessas famílias vulneráveis. A continuidade da ação é uma prioridade, por conta da necessidade imediata de alimentação da população que sofre os impactos da pandemia.

Acesso ao crédito

Durante a visita do Governador aos municípios de Axixá do Tocantins, Augustinópolis e Araguatins, foram assinados contratos aprovados anteriormente pelo programa Fomento Presente, que beneficiam com créditos pequenos empreendedores.

Cooperação Técnica

O governador Mauro Carlesse também assinou Termos de Cooperação Técnica para implantação dos Núcleos do Instituto de Identificação, órgão vinculado à Superintendência de Polícia Científica da SSP/TO. Foram beneficiados os municípios de Cachoeirinha, Carrasco Bonito, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia, Praia Norte, Sampaio, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, Sítio Novo e Axixá. O objetivo é descentralizar os serviços ofertados pelo órgão.

Escola de Tempo Integral

Na terça-feira, 22, Mauro Carlesse e a titular da Secretaria de Estado da Educação Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar, vistoriaram a obra da Escola Estadual de Tempo Integral (ETI) de Araguatins, para acompanhar o andamento da construção. Retomada em 17 de outubro de 2020, a obra da unidade de ensino está em plena execução tendo um avanço de cerca de 20% dos trabalhos.

A unidade de ensino possuirá capacidade para atender 1.500 estudantes. A Escola contará com uma área total de 9.632,93 m² de construção, composta por uma biblioteca, área administrativa, 21 salas de aula, sala de música, sala multiuso, seis laboratórios, cozinha industrial, quadra coberta, duas quadras poliesportivas com arquibancadas, palco, piscina com seis raias semiolímpicas e arquibancada, entre outros espaços.

Cidadão de Axixá

Durante a sua passagem pelo Bico do Papagaio, o governador Mauro Carlesse recebeu o Título de Cidadão Axixaense, concedido pela Câmara de Vereadores da cidade de Axixá do Tocantins, pelos relevantes serviços prestados pelo Governador ao povo da cidade, principalmente neste período de pandemia, como justificou o presidente da Câmara, vereador Mauro Bonfim. A sessão solene de entrega da honraria foi bastante concorrida, contou com a presença de prefeitos e líderes políticos da região.

Pavimentação

O último compromisso da visita ao Bico do Papagaio foi a assinatura da autorização para o início do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e a elaboração do projeto básico e executivo para a implantação da pavimentação asfáltica da Rodovia TO-134, trecho entre Axixá e Jatobal.

A solenidade de assinatura foi realizada no assentamento Santa Luzia, em Axixá, e contou com a presença do prefeito do município. O trecho tem 27 km e a previsão é de que sejam investidos aproximadamente R$ 32 milhões. O Governador informou que a expectativa é que seja realizada ainda este ano a licitação para contratar a empresa para executar a obra.

Vacina Janssen

Na quarta-feira, 23, em Palmas, Mauro Carlesse determinou que o primeiro lote de vacinas da Janssen composto por 10.250 doses, a ser enviado pelo Ministério da Saúde, seja distribuído de forma proporcional aos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi, que concentram o maior número de casos de Covid-19. Os três municípios juntos têm uma população de 577,2 mil habitantes e, desde o início da pandemia, acumulam mais de 90.330 casos.

A primeira remessa da vacina contra Covid-19 produzida pela Janssen/Johnson & Johnson chegou ao Brasil nesta terça-feira, 22, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Foram enviadas 1,5 milhão doses da vacina, que será a primeira a ser aplicada em dose única no Brasil.

Desenvolvimento socioeconômico

O governador Mauro Carlesse recebeu na manhã desta quinta-feira, 24, em seu gabinete no Palácio Araguaia, o suplente de senador pelo Tocantins, Bispo Guaracy Silveira, acompanhado de seu filho, Guaracy Júnior, que é presidente do Partido Social Liberal (PSL) no Amapá. Em pauta, projetos que visam ao desenvolvimento socioeconômico do Tocantins e uma agenda integrada com o estado do Amapá.

Mauro Carlesse disse ser uma grande honra receber o Bispo Guaracy e conversar sobre os projetos futuros e saber que contamos com o apoio deles no projeto que estamos desenvolvendo para o fortalecimento da economia pós-pandemia, que tem o objetivo de melhorar a vida do cidadão tocantinense. O suplente de senador Bispo Guaracy destacou o caráter municipalista da gestão e o empenho do Governador em devolver o Tocantins aos trilhos do desenvolvimento.