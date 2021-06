Governo do Tocantins adianta salário de servidores e pagamento começa nesta quinta, 24

Em continuidade ao cronograma escalonado de pagamento dos servidores públicos estaduais, o Governo do Tocantins quita, até o próximo dia 30, a folha referente ao mês de junho. O montante líquido reservado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para garantir o compromisso financeiro com os servidores, em dia, é de R$ 188.400.245,04. Os valores estarão disponíveis para saque no decorrer do dia conforme datas abaixo.

Pelo quarto mês consecutivo, o Governo do Tocantins realiza o pagamento dos salários dos servidores de forma escalonada e antecipada, ainda no mês trabalhado. Apesar das dificuldades tanto financeiras quanto administrativas impostas pela pandemia do novo Coronavírus, a administração estadual vem se superando para assegurar o ajuste fiscal e a credibilidade com instituições financeiras, servidores e classes produtivas tocantinenses.

O governador Mauro Carlesse destaca que a medida ainda é necessária para evitar aglomeração de pessoas neste momento de pandemia. “Manter o salário em dia, pago dentro do mês trabalhado, é bom para o servidor e também para movimentar a economia local. E, com a forma escalonada de liberar o dinheiro, podemos contribuir para diminuir a aglomeração de pessoas em bancos e no nosso comércio”, finaliza o Governador.

Para evitar aglomerações nas agências bancárias em tempo de pandemia, o Governo do Tocantins reforça a orientação para que os servidores priorizem as transações por meio de ferramentas eletrônicas, como aplicativos dos bancos e, se não for possível, tomem todas as precauções para evitar riscos de contágio com a Covid-19.

Cronograma

Dia 24

Secretaria da Saúde.

Dia 25

Secretaria da Segurança Pública; Casa Militar; Secretaria da Cidadania e Justiça; Corpo de Bombeiros Militar; Polícia Militar.

Dia 28

Secretaria da Fazenda; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social; Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins; Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos; Agência de Defesa Agropecuária; Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação; Departamento Estadual de Trânsito; Agência Tocantinense de Transportes e Obras; Instituto de Terras do Estado do Tocantins; Instituto Natureza do Tocantins; Junta Comercial; Agência Tocantinense de Saneamento; Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia; Agência de Tecnologia da Informação.

Dia 29

Secretaria Executiva da Governadoria; Secretaria da Administração; Casa Civil; Secretaria da Comunicação; Procuradoria-Geral do Estado; Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura; Secretaria do Planejamento e Orçamento; Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços; Controladoria-Geral do Estado; Agência de Mineração do Estado do Tocantins; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins; Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa; Secretaria de Parcerias e Investimentos.

Dia 30

Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e Secretaria da Educação, Juventude e Esportes.