Policial militar tocantinense é destaque nacional como primeiro colocado em curso da Força Nacional de Segurança Pública

O 3º sargento da Polícia Militar do Tocantins, Walisson José de Araújo, se destacou por ser primeiro colocado na formatura da 80ª e 81ª Instrução de nivelamento de conhecimentos – INC, da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 25, na sede do Batalhão de Pronto Emprego – BEPE -, em Brasília.

O 3º Sgt da PMTO atingiu a média geral final de 9,77. Ao todo, de 191 policiais de 16 Estados, 177 finalizaram o curso com sucesso. O Tocantins participou com 20 policiais militares, sendo que 18 concluíram o curso com sucesso.

A formatura contou com a presença do Diretor de Ensino e Pesquisa da Secretaria de Gestão e Ensino, Ricardo Magno Teixeira Fonseca, do Diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Coronel PMCE Antônio Aginaldo de Oliveira, do coronel PMTO Henrique de Souza Lima Júnior, representando o Secretário de Operações Integradas, além de outras autoridades civis e militares.

“Finalizamos mais um ciclo de grande importância para nosso crescimento pessoal e profissional, que foi a Instrução de Nivelamento de Conhecimento, agora estamos preparados para cumprir nossa missão junto à Força Nacional. É uma honra fazer parte desta tropa e representar a Gloriosa PM do Tocantins”, destacou o primeiro colocado do curso, o 3º sargento PMTO, Walisson de Araújo.

“Isso só confirma a capacidade do nosso efetivo que está sempre em busca de preparação para melhor atender à comunidade”. “Parabéns aos nossos policiais que concluíram o curso e agora estão aptos à exercerem às mais diversas missões pelo Brasil”. Disse o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Júlio Manoel da Silva Neto.

O curso

O objetivo da Instrução de nivelamento de conhecimentos é, conforme o projeto pedagógico de curso, capacitar policiais militares das unidades da federação para atuarem utilizando conceitos, técnicas e procedimentos padronizados pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP) em ações conjuntas e integradas e em atendimento ao Plano Nacional de Segurança Pública, que visa fortalecer a prevenção, o controle e a repressão de crimes de homicídios dolosos, feminicídio, violência contra a mulher, ações prisionais e crime organizado com foco no tráfico internacional de drogas e armas, proporcionando maior segurança aos cidadãos.

As duas edições ocorrem simultaneamente e contaram inicialmente com 191 policiais militares de 16 estados, os quais passaram por 30 dias de treinamento e agora, após a formatura, serão enviados para as mais diversas operações do país. A Instrução de nivelamento de conhecimentos possui duas edições simultâneas, sendo que uma delas possui como Coordenador o Capitão PMTO Silvio Anderson da Silva Vanderlei.