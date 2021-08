Aplicativo TO Saúde é disponibilizado para download na versão Android

A Plataforma Estadual de Telemedicina, conhecida como TO Saúde, recebe um novo incremento com o lançamento do seu aplicativo na versão Android, que já pode ser acessada gratuitamente via loja de aplicativos (Play Store), no perfil do Governo do Tocantins, administrado pela Agência de Tecnologia da Informação (ATI). Com o avanço no projeto, o Governo do Tocantins garante acesso universal da população ao TO Saúde, que desde o início foi disponibilizada por meio do site https://tosaude.to.gov.br/ e aplicativo via App Store, para IOS.

O presidente da ATI, Thiago Maciel, destaca que a versão Android chega para garantir aos cidadãos mais possibilidade de acesso ao aplicativo e às consultas e exames disponíveis no ambiente virtual. “O governador Mauro Carlesse tem tido uma visão estratégica e reconhecido a importância da tecnologia no dia a dia. Assim, essa opção chega para garantir aos cidadãos mais possibilidade de acesso ao aplicativo e, em sequência, às consultas e exames disponíveis no ambiente virtual”, afirma.

O acesso ao TO Saúde é gratuito. Para acessar, o usuário precisa entrar na loja de aplicativos do seu celular, localizar o aplicativo TO Saúde, fazer o download e efetuar um cadastro.

TO Saúde

O TO Saúde tem como objetivo complementar a oferta de especialidades e o atendimento a casos suspeitos e/ou confirmados da Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), como forma de reorganização da assistência decorrente da pandemia da Covid-19, proporcionando agilidade e eficiência na assistência à população.

A plataforma de atendimentos médicos conta com Teletriagem, Teleconsulta, Telinterconsulta e Telemonitoramento.

A Teletriagem auxilia na interpretação de sinais e sintomas, por meio da coleta de dados de saúde diretamente com o paciente, para assessorar a conduta clínica dos médicos. A Teleconsulta permite ao paciente realizar uma consulta on-line, de forma segura, utilizando uma interface web ou de um aplicativo móvel.

Já a Teleinterconsulta ocorre quando há troca de informações e opiniões entre médicos, com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou no tratamento terapêutico, clínico ou cirúrgico, com intermédio da tecnologia. E o Telemonitoramento é o acompanhamento da situação de saúde dos pacientes, por intermédio da atualização dos dados clínicos e avaliação da evolução da situação de saúde.

Especialidades

Além de consultas com médicos clínicos e enfermeiros, o usuário poderá ter acesso à diversas especialidades como Alergia e Imunologia Pediátrica, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Dermatologia, Dermatologia Pediátrica, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Geriatria, Ginecologia, Hematologia, Infectologia Pediátrica, Mastologia, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Nutrição Pediátrica, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Pneumologia Pediátrica, Psiquiatria, Psiquiatria Pediátrica, Reumatologia, Reumatologia Pediátrica e Urologia.