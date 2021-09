Secretários se reúnem no Centro de Ação Comunitária Dom alano Du Noday- para falar sobre parcerias

…

Secretários municipais de diversas pastas se reuniram, na manhã desta quarta-feira, 1º, no Centro de Ação Comunitária Dom Alano Du Noday-CEACDAN, para debaterem sobre parcerias entre a Prefeitura de Porto Nacional e o CEACDAN. O Centro Comunitário foi criado em 1994 com o intuito de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. A parceria visa potencializar as atividades que já eram realizadas e implementar outras.

Com a pandemia, as aulas e demais atividades ofertadas pelo CEACDAN foram suspensas, ficando apenas o funcionamento da parte administrativa e ações orientando em relação à Covid-19. Segundo a irmã Denise Matos, a ideia da parceria com a prefeitura parte do princípio de que o Centro Comunitário dispõe de um espaço amplo, que pode comportar muitas pessoas para a prática de atividades culturais, esportivas e artesanais, porém não dispõe de recursos, de modo que será essa a contrapartida da prefeitura municipal, por meio das secretarias.

O projeto, que funciona há mais de 26 anos, realiza anualmente cerca de 10 mil atendimentos. A secretária de Assistência Social, Keila Viana Maciel, parabenizou as irmãs pelo trabalho realizado no CEACDAN e se colocou à disposição para contribuir mais com a instituição. “A secretaria já é parceira do CEACDAN, mas conhecendo de forma mais aprofundada as ações, ficamos muito encantados. Nosso propósito é contribuir de forma efetiva na realização de atividades neste espaço, para atender melhor a população”, pontuou Keila Viana.

O secretário de produção Alcides Serpa falou da relevância dessa parceria e disse ser “muito importante que iniciativas como essa, que fomentam ações sociais em benefício da população mais carente, sejam viabilizadas. Estamos totalmente abertos para contribuir com essa parceria”, afirmou.

Presenças

Também participaram da reunião o secretário de Esportes e Lazer, Cap. Diógenes Gonçalves; o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Windlin; o superintendente de esportes, Djalma Araújo; a diretora de esportes, Helenice Carvalho; e técnicos das secretarias de produção e de educação, além do artista e músico Everton dos Andes.