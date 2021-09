Porto Nacional participa de fórum para o Desenvolvimento Regional com a criação de Consórcios Intermunicipais

Equipe da secretaria municipal de produção participou, nesta terça-feira, 31, em Gurupi, do I Fórum para o Desenvolvimento Regional Via Consórcio Público Intermunicipal. O secretário municipal de Produção, Alcides Serpa representou o prefeito Ronivon Maciel no evento que contou com a participação de 31 municípios, representados por prefeitos ou seus assessores.

O intuito da ação é gerar oportunidades que promovam o fortalecimento do agronegócio e ampliar as fronteiras comerciais no território tocantinense, especialmente dos produtos que possuam selo do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, de modo que os produtores tenham a oportunidade de conquistar mais espaço no mercado e os municípios consorciados possam se desenvolver melhor.

Durante o evento, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura – SEAGRO, foram ministradas palestras sobre assuntos pertinentes ao tema do Fórum; Desenvolvimento regional por meio das atividades da agricultura familiar.

Nesse sentido os técnicos discorreram sobre os pontos importantes em relação aos consórcios intermunicipais. Vitor Borges – presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos, falou sobre o agrodesenvolvimento via consórcios intermunicipais; Plínio Lopes – representante das instituições Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA), DSN, DAS, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tratou de serviços de inspeção municipal via consórcios; José Henrique da Silva – coordenador geral de crédito da agricultura familiar, falou sobre o Programa Nacional da Agricultura Familiar – PRONAF e Alberto Batista da Silva – coordenador de crédito fundiário, tratou do programa nacional de crédito fundiário. Ao final, os presentes assinaram o protocolo de intenções do Consórcio Regional.

Em sua fala o secretário de produção de Porto Nacional, Alcides Serpa, disse ser muito importante a formalização dos consórcios intermunicipais, pois segundo ele os municípios serão muito beneficiados.

Municípios participantes

Porto Nacional, Gurupi, Monte do Carmo, Brejinho de Nazaré, Oliveira de Fátima, Nova Rosalândia, Divinópolis, Fátima, Araguaçu, Sucupira, Pium, Santa Rita do Tocantins, Aliança, Alvorada, Cariri, Crixás, Peixe, Formoso do Araguaia, Dueré, Figueirópolis, Jaú, Palmeirópolis, Paranã, Sandolândia, São Salvador, São Valério da Natividade, Talismã, Lagoa da Confusão, Cristalândia, Pugmil.

Presenças

O evento contou com a presença de prefeitos, secretários e técnicos ligados à agricultura dos municípios. Entre os representantes municipais estavam a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum; o superintendente federal de agricultura do Tocantins, Rodrigo Guerra; o secretário de estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura – Seagro, Jaime Café; a gerente de agroindústria da Seagro, Verônica França; a engenheira de alimentos da Seagro, Kênia Léllis; o secretário de produção de Porto Nacional, Alcides Serpa, a médica veterinarinária, Candice Colombo e a assessora, Daniele Santana.