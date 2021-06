Secretários prestigiam inauguração da rampa de decolagem para voo livre em Porto Nacional

Os Secretários da Cultura e do Turismo, Fernando Shock e Diógenes Gonçalves, Secretário Municipal do Esporte e Lazer, estiveram na manhã do último sábado, 05, na inauguração da rampa de decolagem para voo livre, localizada no Morro São João (Serra das Antenas), na Fazenda São Manoel, a 10 quilômetros de Porto Nacional.

Além de ser um marco dentro do esporte radical em Porto Nacional, a nova rampa de decolagem tem o objetivo de fomentar o esporte de voo livre, dar mais praticidades aos voadores e fomentar o turismo.

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE

A Associação de Voo Livre de Porto Nacional, foi criada em 25 de outubro de 2019, após alguns voos testes realizados por pilotos de parapente em busca de novas rampas dentro do Estado, os pilotos, perceberam que a cidade de Porto Nacional seria um lugar ideal para a prática do esporte. Após algumas reuniões entre os pilotos, Rogério Ferreira de Menezes, Atual Presidente da Associação, Silvio Faria, Instrutor de voo livre, Márcia Finelli, Gercimar Bruno, José Júnior, Gilmar Teixeira (Betão), Luciane Faria, considerando as ótimas condições para essa modalidade, resolveram criar a Associação de Voo Livre em Porto Nacional – AVLPN.

Durante o evento de inauguração, Rogério falou da necessidade de trazer o esporte radical para Porto Nacional.

“Aqui é um lugar ideal para quem quer ficar literalmente sem os pés no chão, além disso, a nova pista de voo livre de Porto Nacional é de fácil acesso, visto que fica localizada a poucos quilômetros da nossa cidade. Para quem quer ter uma vista panorâmica, aqui é o lugar ideal” destacou.

Atualmente, a Associação de Voo Livre de Porto Nacional, conta com 16 voadores associados, sendo uma mulher, Bi Campeã Brasileira de Acrobacia, Márcia Finelli.

Em Porto Nacional, os associados já carregam consigo um recorde de altura, são 3.700 metros e percorreram 149 quilômetros, indo de Porto Nacional à Lagoa da Confusão em linha reta.



TURISMO

O Secretário Municipal da Cultura e Turismo, prestigiou o evento no Morro São João e falou da importância da inauguração para o turismo na cidade. “O voo livre é um esporte lindo e admirado por todos, não tenho dúvidas que irá ajudar no fomento do turismo e também no desenvolvimento da economia de Porto Nacional”, Fernando, falou ainda que o município através da Secretaria da Infraestrutura, com o objetivo de melhor acesso de moradores e turistas no Morro São João, revitalizou todas as estradas que dão acesso ao atrativo.

ESPORTE

Diógenes Gonçalves, além de acompanhar a inauguração, parabenizou a Associação de Voo Livre de Porto Nacional e sinalizou uma parceria.

“A cidade fica satisfeita com mais esse marco histórico para o município , não tenho dúvidas que faremos muitas parcerias com a Associação, com o objetivo de beneficiar a nossa juventude portuense”, salientou Diógenes.

QUER EXPERIMENTAR?



Para fazer um voo duplo, é preciso ter mais de 18 anos ou estar acompanhado pelos pais ou responsáveis. O voo dura, em média, 30 minutos. O valor é R$300, incluso registro fotográfico e vídeo. Para agendar seu voo duplo, entre em contato com o instrutor da Associação de Voo Livre de Porto Nacional, Silvio Faria: (21) 9 9396 6484.