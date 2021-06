Prefeitura de Porto Nacional inaugura portal e abre a semana do meio ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, aconteceu no último sábado, 05, a inauguração do Portal “Vamos fazer as Pazes com a Natureza”, com o objetivo de valorizar as belezas naturais do Tocantins, além de preservar o meio ambiente. O evento realizado pela Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, aconteceu na Orla Beira Rio e contou com a presença do Prefeito, Ronivon Maciel, da Primeira-dama e Secretária da Assistência Social, Keila Viana, Presidente da Fundação da Juventude, Murilo Ferreira, Secretário da Cultura e do Turismo, Fernando Shock e da Secretária da Comunicação, Meire Almeida.

O Prefeito, Ronivon Maciel, falou do compromisso de cuidar do meio ambiente e destacou a água como sendo um dos pontos principais a ser cuidado.

“Reconhecendo que a natureza precisa ser preservada e cuidada, estamos focados em construir políticas públicas para o meio ambiente e fazer os investimentos necessários para que aconteça realmente”, salientou Ronivon Maciel.

Além de destacar a preservação do meio ambiente, Eduardo Benvindo, Diretor Municipal do Meio Ambiente, falou da necessidade de reforçar e potencializar as belezas naturais do Tocantins.

“Todas as gerações devem fazer as pazes com a natureza, para um futuro e um planeta melhor”, disse o Diretor.

PRÊMIO FOTOGRAFIA AMBIENTAL

Com o objetivo de conscientizar e alcançar o maior número de pessoas, a Secretaria do Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Fundação Municipal da Juventude, lançou o sorteio com o tema, Fotografia Ambiental. Para conhecer as regras e participar do sorteio, basta entrar no instagram da Prefeitura de Porto Nacional (@prefeituradeportonacional).

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

O evento foi marcado pela abertura da Semana do Meio Ambiente que este ano tem o tema “Nós podemos fazer as pazes com a natureza”. Durante toda a semana, diversas ações do meio ambiente serão realizadas em todo o município, Além da Secretaria do Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, a Secretaria Municipal da Educação e Secretaria da Cultura e Turismo, estarão envolvidas.

Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente: