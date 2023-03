Secretário de Parcerias e Investimentos visita área destinada a construção do campus da Unitins em Augustinópolis

por Ana Franco / Ascom SPI

publicado: 11/03/2023 15:08:00 – atualizado: 11/03/2023 15:24:43

Neste sábado (11) o secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Thomas Jefferson, esteve no município de Augustinópolis onde visitou, na companhia do prefeito Antônio Caires, a área prevista para a construção do campus da Unitins.

Durante a visita, o secretário tratou sobre a viabilidade da estrutura de acesso ao terreno e reforçou o convite para que o prefeito participe do Workshop de Apresentação do Projeto para Construção, Implantação e Manutenção do Campus da Unitins em Augustinópolis.

O evento será realizado através de plataforma virtual na próxima quarta-feira, 15 de março, e contará com a participação da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI), Prefeitura de Augustinópolis, Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias – Topar), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), além de representantes do consórcio responsável pelos estudos.

O Projeto de construção do campus da Unitins em Augustinópolis, território localizado no Bico do Papagaio, possui importância estratégica para o desenvolvimento do Estado e pode se tornar a primeira Parceria Público Privada (PPP) Universitária do país.

A expectativa é de que a nova estrutura predial atenda a necessidade de expansão da Universidade possibilitando a oferta de novos cursos e, consequentemente, a formação de produção intelectual e mão de obra qualificada para a região que vive sob forte expansão econômica.