Escolas da Rede de Ensino de Palmas trocam saberes e experiências

Neste último sábado, 11, as escolas da rede municipal de ensino de Palmas acolheram seus servidores e a comunidade escolar para participarem das ações do Dia Pedagógico, visando aprofundar sobre as questões relacionadas às competências socioemocionais da equipe e o modelo de aprendizagem adotado para 2023, além de permitir a troca de saberes no encontro entre os profissionais da educação.

O momento proporcionou a discussão de temas e projetos que conduzem as políticas públicas de ensino do município em rodas de conversas, palestras e bate papo entre os servidores. O Dia Pedagógico é programado no calendário escolar para acontecer em vários períodos no decorrer do ano letivo, quando gestores, professores e colaboradores das unidades escolares discutem temas relacionados à educação.

Para a secretária da Educação de Palmas, professora Fátima Sena, as atividades do Dia Pedagógico reafirmam o compromisso dos trabalhadores da educação em garantir os direitos de aprendizagem dos alunos da rede. “Foi possível acompanhar a mobilização e o rico debate construído nas nossas escolas neste sábado. Tivemos mais uma oportunidade de rever as práticas de trabalho, com o olhar no que pode ser aprimorado. Foi uma manhã afetuosa e de fortalecimento da nossa educação”, avaliou a secretária.