Adapec reforça importância do cadastro de estabelecimentos aquícolas em visita técnica no Bico do Papagaio

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) está conscientizando empresários de estabelecimentos aquícolas sobre a importância da realização de cadastro e/ou recadastro. Nesta quinta-feira, 9, fez uma visita técnica no maior estabelecimento aquícola do Estado, localizado na Fazenda Pantanal, no município de Sítio Novo do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, onde foi realizado o recadastramento da piscicultura, que possui uma produção de aproximadamente 200 toneladas de peixes por mês.

O responsável técnico pelo Programa Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos (PESAA), Elias Mendes, disse que a visita técnica ao estabelecimento, que é referência no Tocantins e estados vizinhos, teve o objetivo de realizar o recadastramento e fazer uma vigilância ativa na piscicultura. “Além do recadastramento, orientamos o proprietário sobre as boas práticas de manejo sanitário e de produção, que são medidas adotadas por ele na piscicultura,” ressaltou Elias Mendes. A visita técnica, foi acompanhada pelos servidores da Adapec que atuam naquela região.

Na piscicultura, do senhor Gilvan Barros, ele cria diversas espécies de peixes, com destaques para a produção de tambatinga e tambaqui, chegando a produzir mais de 2 mil toneladas de peixes anualmente, que são comercializados no Tocantins, Pará e Maranhão. Ele disse que tem orgulho de ser piscicultor na região do Bico do Papagaio e de estar contribuindo com a economia do Tocantins e do Brasil. “Sobre a presença da Adapec aqui em nossa propriedade, quero ressaltar antes, que este é um órgão parceiro do produtor, que traz orientações essenciais para sanidade dos nossos animais, e este controle sanitário feito por meio do cadastro das pisciculturas e das visitas que recebemos é necessário para continuarmos produzindo e comercializando nossos produtos com qualidade,” pontuou Gilvan Barros.

Cadastro de pisciculturas

A Adapec iniciou em março do ano passado, o cadastro e recadastramento de todas as pisciculturas do Estado, como uma medida para o controle de doenças que podem afetar os peixes. Na visita são coletadas e repassadas diversas informações importantes para o controle sanitário por parte da Agência, como: importância da notificação de doenças, emissão da GTA, desinfecção dos viveiros, qualidade da água, controle da densidade populacional dos peixes, etc.

Atualmente estão cadastrados 925 estabelecimentos aquícolas junto à Adapec, sendo que a meta prevista é de aproximadamente 2 mil pisciculturas serem cadastradas em todo Estado. Por isso, a Agência vem intensificando o cadastro e recadastro das pisciculturas em todo o Tocantins.

“O cadastro é obrigatório para todas as pisciculturas, tanto aquelas que estão na zona rural quanto as da zona urbana, independente da finalidade e tamanho do seu estabelecimento. Por isso, pedimos a contribuição dos piscicultores para procurarem o escritório da Adapec do seu município e façam o cadastro, pois esta é uma forma de controlarmos as doenças que possam afetar estes animais,” pontuou Elias Mendes, completando que o produtor não pagará nada pelo cadastro, e é um procedimento simples, prático e necessário visando inclusive o sucesso do produtor na atividade.

Revisão Textual: Dinalva Martins / Governo do Tocantins