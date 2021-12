Secretário de Estado da Saúde destaca avanços da pasta em 50 dias da gestão de Wanderlei Barbosa

Os avanços da Saúde, nos 50 dias da gestão do governador em exercício Wanderlei Barbosa, foram apresentados pelo secretário de Estado da Pasta, Afonso Piva, em coletiva para a imprensa, realizada na tarde desta terça-feira, 14. Entre os pontos elencados pelo gestor, estão o credenciamento de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pagamentos de fornecedores, diminuição dos números da covid-19, tratamentos oncológicos e o retorno das cirurgias eletivas.

O secretário abriu o evento destacando as recomendações do governador Wanderlei Barbosa visando o atendimento humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e afirmou: “estamos com processo licitatório para credenciamento de hospitais particulares para prestação de serviços de UTI, para que a rede seja ampliada em leitos convencionais e para pacientes com a covid-19. Já tivemos respostas de empresas em Palmas, o que permitirá termos mais 15 leitos de UTI, na Capital, além dos 19 já existentes no Hospital Geral de Palmas”, afirmou, acrescentando que as buscas também seguem em Araguaína e Gurupi, para que haja disponibilização estratégica da assistência especializada.

A contratualização de novas empresas, segundo o secretário, é resultado da busca pelo retorno da credibilidade da Pasta junto aos fornecedores e empresas. “Conseguimos realizar o pagamento de mais de R$130 milhões para os fornecedores e continuamos analisando todos os contratos, para que as empresas que realmente trabalharam, sejam pagas. Isso é uma determinação do governador Wanderlei Barbosa. Aliado a isso, já resgatamos mais de 100 pregões que estavam parados e, acreditamos que no início do próximo ano, não teremos dificuldades com abastecimento das unidades hospitalares”, disse.

Afonso Piva destacou a estabilização dos números da covid-19 no Estado e a organização frente à possibilidade de chegada da variante ômicron. “Estamos atentos aos dados, com as equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde e do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde. Logicamente, estamos felizes com a redução e estabilização dos números em baixa. Além disso, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins está preparado e equipado para realizar as análises dos casos”, pontuou.

Os tratamentos oncológicos também foram debatidos na coletiva. “Estamos trabalhando uma parceria com o Hospital de Amor, para que haja a prestação de serviços de radioterapia na unidade e daremos todo o suporte necessário para que a população seja atendida aqui no Estado. Aliado a isso, temos o HGP [Hospital Geral de Palmas], com atendimento contínuo a pacientes com câncer. Também estamos tratando judicialmente a compra dos medicamentos, já que há uma decisão que obriga a venda para o Tocantins”.

As 1.032 cirurgias eletivas realizadas, entre os dias 1º de outubro a 13 de dezembro, foram destacadas na coletiva. “Com o retorno das eletivas, conseguimos, graças a um trabalho árduo das equipes de nossos hospitais, realização de mais de mil cirurgias eletivas, além de 2.498 cirurgias de urgência e emergência, no mesmo período. Isso mostra o quanto nossos hospitais são produtivos e não medem esforços para tratar de forma ágil os usuários do SUS”, reforçou.

Por fim, o gestor solicitou que as pessoas retornem para concluir o esquema vacinal contra a covid-19 e para os cuidados com o Aedes Aegypti (dengue), neste período chuvoso. “Temos estudos elaborados pela Vigilância em Saúde de que mais de 170 mil pessoas não retornaram para terminar o esquema vacinal contra a covid-19 e isso atrapalha o combate da doença. Quero também alertar a população para os 3.810 casos de dengue confirmados no Estado este ano, com quatro óbitos. Pedimos que redobrem os cuidados, agora que as chuvas se intensificaram, pois, a dengue mata e lota hospitais, bem como as Unidades de Pronto Atendimento”.