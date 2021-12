Paulo Carneiro participa de chapa empossada na CNA para o quadriênio 2021/2025

O Tocantins volta a figurar entre os líderes que comandarão a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil nos próximos quatro anos. Paulo Carneiro, presidente da FAET, passou a integrar o Conselho Fiscal da entidade. Juntamente com os demais integrantes da chapa liderada pelo atual presidente da CNA, João Martins, reeleito em setembro, ele foi empossado nesta terça, 13, em solenidade na sede da instituição em Brasília.

Para Paulo Carneiro, o convite foi uma surpresa gratificante e um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido no estado. “Tenho convicção de que temos um setor unido trabalhando para vencer as dificuldades, oferecendo inovação e tecnologia em favor do produtor e de toda a sociedade e estar ao lado de grandes nomes do agro brasileiro, nos enche de motivação para continuar trabalhando para o fortalecimento do nosso segmento”, destacou.

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, e os integrantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da entidade tomaram posse na presença dos presidentes e representantes das 27 Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária. Durante a solenidade, João Martins fez um balanço da sua gestão anterior e destacou que a “CNA está na vanguarda da defesa dos reais interesses dos produtores rurais brasileiros”. Para a próxima gestão, ele ressaltou que será lançado o programa “Sindicatos Polos”, com o intuito de tornar os sindicatos ainda mais fortes.