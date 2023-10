Saúde de Palmas abrirá duas unidades de saúde no ponto facultativo desta sexta-feira,13

As Unidades de Saúde da Família (USFs) localizadas na Arno 61 (503 Norte) e José Hermes Rodrigues Damaso, no Setor Sul, funcionarão no ponto facultativo da próxima sexta-feira, 13, durante o período das 7 às 19 horas. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), estas unidades estarão disponíveis para atender casos de saúde não urgentes e também para administrar vacinas aos pacientes que pertencem a cada região.

A modificação ocorreu devido ao feriado de Nossa Senhora de Aparecida, que é celebrado no dia 12 de outubro, seguido pelo ponto facultativo no dia 13. As atividades na área de atenção primária e serviços especializados serão retomadas na segunda-feira subsequente, dia 16 de outubro. Isso inclui os atendimentos normais e o seguimento do calendário de vacinação em todas as unidades. Da mesma forma, na sede administrativa da Semus, localizada na Avenida Teotônio Segurado, bem como em outros serviços da secretaria.

Os serviços de urgência e emergência seguirão operando normalmente durante o período de feriado. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nas regiões norte e sul permanecerão abertas ininterruptamente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível a qualquer momento do dia pelo telefone 192. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III), no entanto, funcionará 24 horas por dia apenas para pacientes já em acompanhamento.

Texto: Annady Borges – estagiária sob supervisão da Coordenação de Jornalismo da Semus

Edição: Secom