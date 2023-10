TO Digital acontece nesta terça-feira, 10, com palestras sobre transformação digital e lançamento do Portal de Serviços do Estado

Reunindo quatro especialistas sobre transformação digital, a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) em parceria com a Secretaria de Administração promovem nesta terça-feira, 10, o Seminário TO DIGITAL, que acontece a partir das 14h no auditório do Palácio Araguaia.

O evento contará também com o lançamento do Portal de Serviços do Governo, onde centenas de serviços das mais diversas pastas gestoras do governo estadual estarão reunidas em um mesmo canal, facilitando o acesso dos cidadãos aos mais variados serviços de forma digital.

O TO DIGITAL também conta com importantes palestras de especialistas das áreas da tecnologia, como com o Auditor Chefe de Governança e Inovação – TCU e Embaixador Global – Singularity University Brazil, Sr. Wesley Vaz. Ainda palestram: Eduardo BenchimolC, Representante Estônia Hub; Diogo Tedesco, Sócio CTO Empresa X-VIA, Software Engineer e Ilson Bressan, Diretor Executivo da Valid.

O presidente da ATI, Alírio Felix, expressou sua visão sobre o significado deste evento e do Portal de Serviços: “O TO DIGITAL representa um passo gigantesco em nossa jornada para tornar o governo mais acessível e eficiente para o povo tocantinense”. O Portal de Serviços é um reflexo do nosso compromisso com a modernização e inovação, garantindo que os cidadãos tenham acesso fácil e conveniente aos serviços que necessitam. Estamos empolgados em apresentar essa iniciativa à população e discutir as possibilidades infinitas da transformação digital.

PRONTO

O novo portal de serviços digitais do governo – PRONTO – abriga 464 serviços disponíveis aos cidadãos e servidores tocantinenses. Esses serviços abrangem uma ampla variedade de necessidades dos cidadãos, desde emissão de documentos até solicitações de serviços públicos, tornando-o uma fonte abrangente e conveniente para atender às demandas da população.

O PRONTO já conta com a colaboração de 23 órgãos governamentais cadastrados. Essa cooperação interdepartamental é crucial para garantir que todos os serviços essenciais estejam disponíveis em um só lugar, simplificando a vida dos cidadãos e melhorando a eficiência do governo.