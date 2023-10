Livro ‘Anien do Céu! Um Humano no meu quintal’ será lançado nesta terça-feira, 10

Conforme a programação da Secretaria Municipal da Educação (semed) de Palmas, a semana em que comemora o Dia das Crianças será recheada de atividades lúdicas e muita diversão. Dentre as propostas estão músicas divertidas, com participação dos servidores fantasiados, animação com palhaços, brinquedos infláveis, brincadeiras na água, caça ao tesouro e muito mais.

Cada unidade educacional tem uma programação especial para comemorar a data tão esperada pela criançada. A festa em comemoração ao Dia das Crianças será antecipada nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), e em algumas Escolas de Tempo Integral (ETIs) devido ao feriado alusivo à padroeira do Brasil ser mesma data. Aproximadamente 14 mil crianças, matriculadas na Educação Infantil de Palmas, serão beneficiadas com a programação da semana criança.

Nesta segunda-feira, 9, o Cmei Aconchego já recebeu as crianças com músicas infantis e animação de palhaços. O Cmei Amâncio José de Moraes acolheu os pequenos com a presença dos personagens Mickey e Minnie, muita musicalidade e depois propôs uma ‘Ducha interativa’, experiência com água na área externa da escola para refrescar o calor.

O Cmei Ana Luisa Rodrigues Valdevino (Bertaville) iniciou a semana com a abertura dos Jogos da Infância, que envolve todas as crianças da unidade e diversos Brinquedos (inclusive os infláveis) para alegria dos pequenos.

Até quarta-feira, 11, data de encerramento da programação, muitas atividades lúdicas serão realizadas em todos os Cmeis da Capital. Confira a programação completa.