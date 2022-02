Saúde alerta sobre importância do “Teste do Olhinho” para bebês

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Os primeiros meses de vida de um bebê são essenciais para a descoberta de muitas enfermidades. Um dos exames obrigatórios aos pequeninos é o “Teste do Olhinho”, que deve ser feito nos primeiros 30 dias de vida, e repetido em toda consulta pediátrica ou oftalmológica.

O teste é feito pelo oftalmologista, pediatra ou enfermeira treinada em saúde ocular, e ele é realizado com oftalmoscópio direto. O teste é simples, rápido e indolor. Qualquer suspeita (ausência do reflexo vermelho) a criança deve ser submetida a um exame com oftalmologista especializado.

Atualmente, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), disponibiliza o teste do olhinho no Hospital Regional de Augustinópolis (HRA),Hospital Regional de Gurupi(HRG), Hospital Regional de Miracema(HRM), Hospital e Maternidade Dona Regina(HMDR) e Hospital Dom Orione. Nas unidades hospitalares que dispõem do serviço, os bebês são encaminhados para as unidades onde o exame é realizado.

A técnica da SES-TO, Débora Okabaiashi, explica que “considerando o impacto na falta do teste e a importância do diagnostico precoce, estamos planejando com a área responsável um levantamento para busca ativa dos profissionais já capacitados. O intuito é a qualificação dos profissionais nos hospitais e maternidades que não dispõe do serviço por falta de qualificação, também solicitamos a regularização da oferta dos serviços”.

Importância do exame

Com o “Teste do Olhinho” é possível detectar varias doenças oculares, principalmente, que precisam de tratamento urgente. Entre as doenças que podem ser descobertas está a catarata congênita, que é a segunda causa de cegueira infantil. Com o exame também pode ser diagnosticado o retinoblastoma, um tumor mais frequente da infância, e que se diagnosticado precocemente salva vidas.

Conforme a Lei n° 3.178, de 2 Janeiro de 2017, é obrigatório de realização do teste do olhinho (exame para diagnóstico da retinopatia da prematuridade ) em todos recém-nascidos em hospitais e maternidades congêneres do Estado.