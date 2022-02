Mutirão para imunizar servidores tem balanço positivo

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Um balanço parcial do mutirão para imunizar os servidores públicos contra a Covid-19, realizado pelo Governo do Tocantins em parceria com a Prefeitura de Palmas, nesta segunda-feira, 07, mostra que a iniciativa teve resultado positivo. Até as 15h, 460 doses já haviam sido aplicadas, destas 380 de reforços.

O secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, comemorou os números: “ficamos felizes com a adesão dos servidores e principalmente em ver que a maioria já tinha iniciado o processo de vacinação. Nunca é demais lembrar que a vacina é o meio mais eficaz de evitar casos graves e óbitos pela Covid-19 e em especial, o descarte de novas medidas restritivas”, afirmou.

A jornalista Sarah Pires foi uma das pessoas atendidas no mutirão. “Vi pela televisão que hoje o ônibus das vacinas estaria na praça dos girassóis e vim completar o esquema vacinal, tenho uma filha pequena e preciso cuidar da minha saúde pra poder cuidar dela”, disse.

Assim como jornalista, Giovana Jardim também aproveitou a iniciativa. “Eu trabalho perto da Praça do Girassóis, onde está tendo a vacinação, e aproveitei para dar um pulinho aqui e tomar a dose de reforço”, destacou.

A unidade móvel do município, o “Busão Mais Saúde”, esteve estacionado entre as Secretaria de Estado da Saúde e Segurança Pública das 8h às 17h, aplicando vacinas contra a Covid-19 para maiores de 12 anos.