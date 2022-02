Hemocentro de Palmas disponibiliza número de WhatsApp para realizar agendamentos de coletas e tirar dúvidas

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O Hemocentro Coordenador de Palmas disponibilizou nessa segunda-feira, 7, um número de WhatsApp para atendimentos aos doadores de sangue. Por meio do contato, será possível realizar agendamentos de coletas e tirar dúvidas. O contato é o (63) 99944-8763 e está disponível de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 18h30; e no sábado, das 7 horas às 12h30.

Segundo a captadora de doadores do Hemocentro Coordenador de Palmas, Dayana Nascimento, o novo meio de comunicação tem o intuito de agilizar o atendimento. “Como o WhatsApp é uma rede social muito utilizada pela população, acreditamos que será um incentivo para os doadores marcarem suas coletas, além de tirarem possíveis dúvidas”, explica.

Dayana Nascimento também faz um apelo à população. “Estamos em uma situação muito difícil, com risco de colapso. Precisamos que a população apta a doar sangue compareça às unidades do hemocentro”, esclarece a técnica.

Agendamento

Em Palmas, a doação pode ser agendada pelo telefone 3218-3232/0800-642-8822, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30, e no sábado, das 7 às 12h30. Na Unidade de Coleta Palmas (anexo ao HGP), o funcionamento também é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.

Em Araguaína, o agendamento é pelo número 3411-2915, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30; e no sábado, das 7 às 12h30.

Em Gurupi, para doar é só agendar pelo número 3312-2237. O funcionamento é segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30; e no sábado, das 7 às 12h30.

No município de Porto Nacional, para doar basta ligar no número 3363-5161, o horário de funcionamento é das 7 às 12h30 de segunda a sexta-feira; e no sábado, das 7 às 12h30.

Em Augustinópolis, o agendamento deve ser realizado pelo número 3456-1153, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 12h30; e no sábado, das 7 às 12h30.