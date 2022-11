Ruraltins realiza Dia de Campo para fomentar e desenvolver cadeias da mandiocultura e olericultura na região do médio norte tocantinense

Por Edvânia Peregrini/Governo do Tocantins

Com a finalidade de desenvolver e fortalecer as atividades de mandiocultura e olericultura nos municípios da região do médio norte tocantinense, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) promoveu na sexta-feira, 18, um Dia de Campo sobre essas cadeias produtivas. O encontro ocorreu na propriedade de Jucelino de Oliveira e Maria de Fátima Lima, na Chácara Dois Corações; e a visita técnica na propriedade do produtor de mandioca Florival Vicente da Silva, em Presidente Kennedy.

O encontro reuniu cerca de 70 participantes, entre eles técnicos da extensão rural e pequenos agricultores dos municípios de Colinas, Tupiratins, Brasilândia, Presidente Kennedy, Couto Magalhães, Arapoema, Guaraí, Palmas, Colmeia e Lajeado. Na ocasião foram abordados os temas: Olericultura irrigada, Manejo, Controle de pragas, Transição do convencional para orgânico e Como obter o selo da agricultura familiar.

Sobre a mandiocultura, o extensionista Saint Hunter, acompanhado do produtor de mandioca irrigada, tipo Cacau Melhorada, Washington Martins, falou sobre o manejo e boas práticas agrícolas no cultivo da mandioca, destacando o trio da produtividade, que consiste em um conjunto de boas práticas, a partir de técnicas simples, como um arranjo espacial e capinas regulares associadas a materiais genéticos (manivas-sementes) de boa qualidade, o que possibilita o aumento da produtividade.

Já a visita técnica ocorreu na área experimental implantada pelo produtor em parceria com Ruraltins para avaliar o desempenho de três variedades de mandioca trazidas da Bahia, quando uma comitiva da região do médio norte visitou a cooperativa de agricultores Familiares, a Coopatan, no município de Tancredo Neves -BA, em Cruz das Almas.

Para o extensionista Isaias Gama, a proposta tanto da missão à Bahia, quanto do dia de campo, é uma continuidade do trabalho para incentivar os produtores ao cultivo da mandioca. “Aqui temos uma área de 0,3 hectares de plantio de quatro variedades de mandioca para indústria, três da Bahia e uma nativa para avaliar o desempenho desse material aqui na região e com isso fomentar essa cadeia, onde há forte demanda e possibilidade de agregar valor e renda ao pequeno produtor”, explicou.

Segundo o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural (Diater), Kin Gomides, esse é mais um evento proporcionado pelo Convênio Oportunidade, firmado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para atender agricultores familiares de vários municípios do Tocantins. “E nós estamos desenvolvendo a ação com propósito de fortalecer essas cadeias e melhorar a qualidade de atendimento das políticas públicas de compra institucionais e principalmente, fortalecer a estrutura e a rede de produção dos nossos produtores do Estado”, complementou.

Executado em todas as regiões do Estado pelo Ruraltins, o Convênio Oportunidade tem por finalidade fortalecer os serviços de assistência técnica e extensão rural, no sentido de garantir ao agricultor familiar melhorias na gestão da sua propriedade, favorecendo maior geração de renda e melhoria na qualidade de vida da sua família.

Participaram do evento o prefeito de Presidente Kennedy, João Batista; a prefeita de Tupiratins, Filó Coelho; o secretário da Agricultura de Tupiratins Maxuel Pereira; secretário da Agricultura de Brasilândia, José Gris; e supervisor regional de Colinas, Ivanilson Maranhão.

Convênio Oportunidade

No Tocantins, 800 famílias de agricultores, com renda de zero a quatro salários mínimos, estão sendo beneficiadas pela assistência técnica e extensão rural. Com as ações do convênio são viabilizados atendimentos por meio de oficinas, visitas de campo, bem como a aplicação de instrumentos e coleta de informações sobre as atividades que estão sendo acompanhadas, possibilitando assim, a identificação das cadeias produtivas prioritárias na propriedade e região.