Governo do Tocantins prepara estande na Agrotins 2023 para apresentar potencial da mineração no desenvolvimento da agricultura e economia do Estado

Por Elmiro de Deus/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), juntamente com a Agência de Mineração do Tocantins (Ameto) planeja ação para apresentar o potencial da mineração tocantinense, especialmente no setor de Agrominerais na Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins 2023). A expectativa é dispor de um estande da Mineração, voltado para a apresentação do potencial da mineração no desenvolvimento da agricultura e economia, focando temas inovação e tecnologia, agrominerais, exploração mineral, entre outros.

Para o presidente da Ameto, Mauro Mota, a feira será uma importante vitrine à mineração do Estado, uma vez que o público terá a oportunidade de conhecer mais do setor por meio da participação das empresas já instaladas e que estão em produção no estado. “O Tocantins alcançou espaço de destaque no ranking nacional da mineração nos últimos anos, tornando-se, por exemplo, o quinto (5°) maior produtor de calcário (pó de rocha) do país. E, com nossa participação na Agrotins, buscamos contribuir ainda mais com o desenvolvimento socioeconômico regional e atrair investimentos com ações de fomento à mineração”, declarou.

Além disso, nos últimos cinco anos, o setor deu um salto positivo na economia em termos de arrecadação de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), saindo da casa de R$5 milhões em 2017 para mais de R$16 milhões em 2022.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, a mineração é uma atividade econômica merecedora de incentivo, pois contribui muito para o desenvolvimento do Estado, principalmente na agricultura tocantinense. “O Tocantins é essencialmente agropecuário e, o calcário é um produto agromineral que possibilita o aumento na produtividade nas lavouras e, consequentemente, o crescimento na produção de grãos no Estado”, destacou o gestor.

Rochagem (pó de rocha)

Na mineração, a rochagem (calcário) é essencial para o desenvolvimento agrícola, contribuindo no nutrimento do solo para aumento nas lavouras. O pó de rocha, além de disponibilizar seus nutrientes de maneira gradual e menos suscetível â lixiviação, é uma fonte importante de micronutrientes, possibilitando a produtividade nas lavouras. É um tipo de insumo utilizado na técnica de adubação agrícola conhecida como rochagem, podendo complementar o procedimento tradicional, feita com fertilizantes químicos, para suprir o solo com os minerais perdidos durante o processo da produção agrícola.