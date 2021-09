Roda de conversa sobre ‘Gestão do Afeto’ abre série de encontros

Como ocorre a concepção do afeto e como gerimos esse sentimento foram alguns dos pontos abordados pelo psicoterapeuta, palestrante e escritor Roth Souza, durante roda de conversa com o tema ‘Gestão do Afeto’ realizada na noite de quinta, 02, na redação da Secretaria de Comunicação de Palmas (Secom). Na abertura do encontro, que seguiu todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19, a secretária de Comunicação de Palmas, Ivonete Motta, deu as boas-vindas aos presentes e falou sobre a iniciativa, que faz parte do projeto ‘Diálogos’.

“O projeto ‘Diálogos’ se propõe a ser um espaço de debate, de iniciativas mais lúdicas e de reflexão; de valorização dos profissionais de comunicação, pois somos antes de tudo pessoas que carregam emoções, têm sonhos, expectativas e o bem-estar de cada um tem reflexo no resultado final do nosso trabalho e da nossa missão de vida”, resume a secretária.

A ideia é realizar uma série de encontros com o objetivo de discutir temas diversos de interesse da área da comunicação pública e, também, das relações humanas. O projeto é voltado principalmente para jornalistas, publicitários e demais servidores da Comunicação de Palmas, mas, também, é aberto aos interessados de outras áreas da administração pública municipal. No encontro desta quinta, estiveram presentes a secretária de Segurança e Mobilidade Urbana, coronel Alaídes Pereira Machado; a presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Palmas, Denise Rech, e o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis.