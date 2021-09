‘Mais Saúde’ encerra primeiro ciclo com mais de 1 mil palmenses atendidos

Com 1.190 pessoas atendidas em quatro dias de programação, o evento “Mais Saúde” realizou sua última etapa nesta sexta-feira, 03, no Jardim Vitória I, região sul de Palmas. Neste último bairro atendido, os serviços foram ofertados no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vitória Régia, das 8 às 17 horas. Mais de 200 pessoas foram até o local para a atualização do cartão de vacina e atendimento do Bolsa Família.

Uma das moradoras do setor Jardim Vitória I, a dona de casa Núbia Emanuele Borges de Sousa, de 46 anos, conta que por apreensão sobre os efeitos colaterais, ainda não havia recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No ‘Mais Saúde’ os profissionais acolheram a moradora e elucidaram sobre a segurança e importância da imunização. “Eu trouxe minha filha adolescente para se imunizar contra a Covid-19, mas quando conversei com os profissionais consegui me sentir segura e me imunizei também”, explica Núbia.

A dona de casa Suelizangela Carimã, de 41 anos, que estava acompanhada de seus quatro filhos de idades entre 7 e 12 anos, relata que viu no evento a oportunidade de atualizar no tempo certo os cartões de vacina de todos os seus filhos e o dela com o imunizante contra a influenza. “O carro de som passou na minha quadra e eu fiquei sabendo de todas as ações disponíveis na região, já me programei para vir nesta sexta e organizei todos documentos necessários para vacinarmos”, reforçou.

De acordo com a analista em Saúde e psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, Ludimila Freitas, a ação proporciona mais qualidade e acesso à população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). “Muitos idosos ou pessoas que já tiveram a etapa contemplada na vacinação para a Covid-19, através do evento, viram a oportunidade de tomar sua primeira dose, isso evidencia a importância de que essa busca seja realizada e que o acesso seja levado ao paciente.”

Ludmila ainda ressalta que, devido ao sucesso do evento e a importância da oferta de serviço à saúde à população, a ação será ampliada e organizada para que seja realizada em mais pontos da cidade de Palmas nas próximas semanas.

Setores

Iniciado na última terça-feira, 31, o ‘Mais Saúde’ atendeu as comunidades dos bairros Araras I e II, Sonho Meu, Vila Agrotins e Jardim Vitória I.