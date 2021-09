Prefeita de Palmas decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira, 6, véspera do feriado de 7 de setembro

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, decretou nesta sexta-feira, 03, ponto facultativo ao funcionalismo público municipal para a próxima segunda-feira, 06. A data antecede os feriados nacional e estadual, da Independência do Brasil, celebrado na terça-feira, 07, e na quarta-feira, 08, o Dia da Padroeira do Estado do Tocantins.

O Decreto Nº 2.095, publicado na edição de nº 2.815, do Diário Oficial do Município (DOM), assegura ainda a continuidade dos serviços essenciais como as equipes que trabalham em caráter de plantão, nas áreas da Saúde, Segurança Pública e Transporte, Limpeza Urbana, Infraestrutura e Assistência Social. O atendimento ao público nos demais órgãos será retomado na quinta-feira, 09.