Rio Novo, Serra da Muriçoca e Comunidade Taboca recebem visita técnica

Equipe do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) na Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Mateiros (Sedematur) realizam visita técnica em regiões onde o turismo ecológico e turismo de base comunitária despontaram como uma oportunidade para melhoria e qualidade de vida dos moradores locais na região.

Nesta quinta-feira, 18, Rejane Nunes, supervisora da APA do Jalapão, pontua constatações da visita técnica realizada pelas equipes na região do Rio Novo, Serra da Muriçoca e famílias agroextrativistas da Rede Jalapão na Comunidade Taboca. Rejane Nunes conta que essas três regiões têm se destacado como novas rotas turísticas, com a parceria de agências de turismo que operam no Jalapão, gerando uma grande oportunidade de desenvolvimento de negócios ligados ao turismo, o que motivou a visita técnica.

A supervisora relata que, formada por quilombolas, a Comunidade do Rio Novo vem consolidando seu espaço no cenário turístico da região do Jalapão, sendo hoje, um dos principais pontos de apoio para as agências que operam no trecho entre Ponte Alta do Tocantins e Mateiros. O município dispõe de instalações e restaurantes, além das praias do Rio Novo, que se tornam atrativos de destaque para a comunidade e turistas. Entre elas, a Praia do Caju, Praia Coração do Jalapão e a Praia do Senhor Abel, que com a parceria das agências e condutores locais, fomentam a economia da região.

A região da Serra da Muriçoca e da Taboca, por sua vez, ganhou notoriedade com a nova rota que passa pelo município de Lagoa do Tocantins e virou importante ponto de apoio para as agências na região. Nessa região são encontrados restaurantes, venda de produtos da Biodiversidade, atrativos naturais como o Poço Encantado, que já recebe visitantes e o circuito do Poço Azul, com visita ao Cânion da Muriçoca, Prainha do Rio Peixinho e trilhas que, a pedido dos proprietários, também receberam a visita e apoio técnico do Naturatins, no último dia 12 de março.

Para Reinaldo Tavares de Sousa, supervisor do Parque Estadual do Jalapão, “regularizar o atrativo junto ao órgão ambiental, antes de receber visitantes é de suma importância, e vale ressaltar que é importante novos atrativos para o desenvolvimento regional sustentável da região, melhoria de vida das pessoas e a conservação do Cerrado”, enfatiza.

“Nós acreditamos que o turismo é uma das principais fontes de renda das famílias do nosso Jalapão e queremos, cada vez mais, trazer oportunidades, profissionalizar e fazer um turismo seguro para toda a comunidade, turistas e empresas que operam na região do Jalapão”, afirma Maicon Dimbarre, secretário de Meio Ambiente e Turismo de Mateiros.

“A Serra da Muriçoca é um marco importante entre os municípios de Mateiros, Novo Acordo e Ponte Alta. Compreende uma área biodiversa em relação a fauna e a flora, além dos recursos vivos, apresenta uma enorme riqueza hídrica e feições geomorfológicas. A sensibilidade no solo em relação à erosão provocada por atividades antrópicas e a ameaça de incêndios florestais exigem o desenvolvimento de um turismo consciente, para conservação da paisagem e preservação de nossas riquezas hídricas”, conclui Rejane Nunes, supervisora da APA do Jalapão.

A visita técnica é um dos recursos utilizados pelas equipes que buscam fomentar e inovar o desenvolvimento sustentável de uma região. E o turismo de base comunitária tem em sua essência a comunidade local como protagonista, além da conservação ambiental, valorização cultural, entre outros, o incentivo ao ecoturismo, produção extrativista e investimento em tecnologias que propõe melhorias efetivas à qualidade de vida humana.

APA do Jalapão

A Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão foi instituída pela Lei n° 1.172/2000, antes mesmo da criação do Parque Estadual do Jalapão (PEJ). A APA funciona como zona de amortecimento com 461.730 ha que envolve os municípios de Mateiros, Novo Acordo e Ponte Alta do Tocantins.

O agendamento de visitas só pode ser solicitado por agências de viagens e turismo, guias de turismo e condutores cadastrados no Cadastur e Naturatins. É preciso preencher a ficha disponível para download no endereço http://adetuc.to.gov.br, e enviar para agendajalapao@adtur.to.gov.br. O esclarecimento de dúvida também pode ser solicitado nesse mesmo e-mail.