Tocantins apresenta redução de óbitos entre idosos vacinados contra a Covid-19

Uma análise preliminar realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), considerando os dois meses do processo de imunização contra a Covid-19, aponta eficiência dos imunizantes no que tange à redução de óbitos entre os vacinados. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Tocantins (CIEVS-TO), Gerência de Imunização e Integra Saúde.

Segundo os dados, desde 18 de janeiro, quando iniciou-se a vacinação no Tocantins, dentre a população acima de 80 anos, 20.171 pessoas já receberam a primeira dose, o que corresponde 84% do total deste público alvo, que é de 23.948. Neste grupo foram registrados 17 óbitos, ou seja, de todos que receberam a primeira dose, cerca de 0,08% contraíram e foram a óbito por COVID-19. Durante o período de avaliação, o Estado registrou 108 óbitos entre pessoas acima de 80 anos, sendo que 91 ainda não tinham sido imunizados.

Entre as pessoas deste grupo que receberam a segunda dose – no total de 7.077 – não foi registrado nenhum óbito, representando 100% de redução da mortalidade dentre os imunizados com duas doses.

“É uma análise preliminar, mas daremos continuidade ao monitoramento dos dados. Até o momento, pelos números apresentados, é evidente a eficácia da vacina, pois não houve a ocorrência de óbitos em pessoas acima de 80 anos que foram vacinadas com as duas doses” pontuou o titular da SES, Dr. Edgar Tollini. Em seguida, complementou: “Esse acompanhamento de dados relacionados à Covid19 nos dá uma base de informação e inteligência para que possamos medir a efetividade no enfrentamento à pandemia”.

O secretário reforçou ainda que “mesmo após vacinar é preciso manter todos os cuidados, uso de máscara e distanciamento social, visto que a pandemia se encontra em fase aguda”, concluiu Tollini.

Vacinômetro

O Tocantins já recebeu do Ministério da Saúde (MS), 166.600 doses de imunizantes e 119.844 já foram distribuídas aos 139 municípios tocantinenses. Até a manhã desta quinta-feira, 18, segundo dados da Gerência de Imunização da SES, 81.057 pessoas foram imunizadas contra a Convid-19, no Estado, sendo 57.510 com a primeira dose e 23.547 com a segunda.