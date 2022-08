Ricardo Ricanato inicia sua caminhada em busca de uma vaga no Legislativo

Tocantinense de coração, Ricardo Ricanato, é pioneiro na capital do estado, onde vive há 32 anos. Agora, acredita que chegou a hora de contribuir ainda mais pelo Tocantins como deputado estadual. Nesta terça-feira (16), o empresário e esportista deu início à sua campanha nas redes sociais.

Quando ainda era norte goiano, em 1982, seu pai, o português Sr. Horácio e sua mãe, a pernambucana Dona Nilda decidiram investir no estado. Em 1990, após um convite do então prefeito Fenelon Barbosa, a família decidiu se mudar para Palmas. Em 1991, a capital começava a dar seus primeiros passos e o Grupo Ricanato também iniciava a sua trajetória com intuito de auxiliar famílias a conseguir o sonho da casa própria. Hoje o Grupo já implantou mais de 6 mil lotes na região sul de Palmas.

Após anos de experiência no ramo empresarial, o também engenheiro ambiental e civil, Ricardo Ricanato, como é conhecido, decidiu se candidatar a uma vaga no legislativo ao perceber a necessidade de um deputado que vá renovar, legislar, fiscalizar e representar o povo com um trabalho honesto e transparente com o foco na melhoria na vida dos tocantinenses

O candidato a deputado Estadual pelo Partido Verde (PV), enxerga a sua candidatura como uma alternativa de renovação para a Assembleia Legislativa do Tocantins em 2022.

“Vi os espaços sendo ocupados por muitas pessoas que não tinham compromisso com o Estado, e as pessoas comuns, como eu, como você, que querem o bem para o nosso Tocantins, estavam se eximindo de suas responsabilidades. Vamos juntos plantar essa ideia de renovação no legislativo tocantinense.” Afirma Ricardo.

Suas bandeiras de trabalho serão o empreendedorismo, meio ambiente, proteção animal, esporte e turismo, onde irá trabalhar a valorização do empreendedor que trabalha para o estado crescer; o crescimento do esporte para a inclusão social de crianças e jovens; o fortalecimento do turismo para geração de emprego e renda, que promovam a mudança de vida; a defesa e proteção dos animais como política pública essencial e a proteção do Cerrado como garantia de desenvolvimento e manutenção da vida

O candidato se considera capacitado para fiscalizar o Governo, representar seus eleitores e legislar para o seu Estado.