Com número 900, Ataídes Oliveira coloca campanha em campo e afirma estar confiante na vitória ao Senado: “trabalharemos muito para isso”

“Chegou a hora da verdade. Serão cerca de 45 dias de muita luta, muito trabalho e muita fé. Quero convidar as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, para buscar mais informações nas minhas redes sociais oficiais e evitar cair em fake News [notícias falsas]. Vamos reforçar o contato com a nossa rede de apoio de mais de 800 vereadores, além de suplentes de vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos e líderes municipais para fortalecer ainda mais a nossa campanha”, afirmou Ataídes.

O candidato inicia o pleito eleitoral bem posicionado nas pesquisas eleitorais que medem a intenção de votos do eleitor. No último levantamento divulgado neste domingo, 14, pelo Instituto Ivox/Jornal O Coletivo, Ataídes aparece empatado tecnicamente, dentro da margem de erro (3 pontos para mais ou menos) em primeiro lugar com sua oponente (23% a 21%). Ele também é um dos candidatos menos rejeitados entre os eleitores, o que significa que possui mais chances de crescimento.

Quem é Ataídes?

De origem humilde, Ataídes Oliveira se formou advogado, contador e hoje é um dos maiores empresários do Tocantins, atuando no ramo da construção civil, onde já gerou mais de 70 mil postos de emprego no Estado.

Ficha limpa, nunca esteve envolvido em escândalos de corrupção e foi senador do Tocantins durante os anos de 2013 e 2019, sendo reconhecido com um perfil municipalista, já que trouxe mais de meio bilhão de recursos para investimentos em áreas essenciais como a construção de 5 mil casas populares, compra de equipamentos para as Unidades de Saúde, Conselhos Tutelares, além de investimentos em infraestrutura com a pavimentação asfáltica de muitos municípios, entre outros.

No Senado Federal, foi o único tocantinense a presidir três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e a propor as 10 Medidas de Combate à Corrupção.

Nesta campanha, Ataídes mantém suas bandeiras contra a corrupção, e vai avançar em temas como o fim da fome e do analfabetismo no Tocantins, na geração de emprego e capacitação, e trazer recursos para os municípios investirem em áreas importante como a saúde, educação, segurança, moradia popular, iniciativas para os jovens nos esportes e na cultura, valorização do turismo e do turismo religioso, além de pavimentação asfáltica para locais que há anos vivem na poeira maltratando a saúde da população.