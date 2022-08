Pesquisa mostra governador Wanderlei Barbosa com 41% da intenção dos votos

Por Assessoria

O governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) comemorou nesta terça-feira, 16, o resultado da pesquisa feita pelo Instituto Correio do Povo e divulgada pelo Portal Benício, no qual aparece com 41% das intenções de voto, contra 18% do segundo colocado, consolidando sua vantagem sobre o demais concorrentes no pleito.

“A campanha iniciou hoje, e recebemos esses números com muita felicidade, tranquilidade e pé no chão. O resultado da pesquisa Correio do Povo mostra que temos chances reais de vencer a eleição já no primeiro turno. Iremos trabalhar nesse período autorizado pela Justiça Eleitoral para fazer nossa campanha de forma propositiva e limpa, buscando ampliar ainda mais essa vantagem”, afirmou Wanderlei Barbosa.

Segundo o Instituto Correio do Povo, Wanderlei Barbosa cresceu 10 pontos percentuais desde o último levantamento, passando de 31% para 41%. O governador e candidato à reeleição também é o nome mais citado de forma espontânea pelos entrevistados (quando os nomes não são revelados), com 31%, mais que o dobro do segundo colocado.

*Wanderlei está entre os menos rejeitados*

Wanderlei Barbosa também aparece como um dos nomes menos rejeitados no pleito ao Governo do Tocantins (apenas 7%), enquanto Irajá Abreu encabeça a lista de quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, com 20%, seguido por Paulo Mourão (9%).

*Dados da Pesquisa*

A Pesquisa Correio do Povo, que tem a maior amplitude do Estado, foi realizada de 8 a 15 de agosto de 2022. Foram entrevistados 1.800 eleitores, de 52 municípios das regiões norte, centro/norte, centro, sul e sudeste do Tocantins. A Margem de Erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e a Margem de Confiança de 95%. O levantamento foi devidamente registrado junto à Justiça Eleitoral sob número: TO-02418/2022.