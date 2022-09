Ricardo Ricanato inaugura ponto de apoio em Taquaralto e propõe campanha consciente

Por Assessoria

Plantando mais uma semente de sua caminhada ao legislativo, o candidato a deputado estadual Ricardo Ricanato (PV), inaugurou, na manhã deste sába do (03), o ponto de apoio de sua campanha na região sul de Palmas, em Taquaralto. Durante o evento, também foi realizado um adesivaço de veículos de apoiadores do candidato.

Ricanato reforçou que sua campanha é de conscientizaçãoe que os apoiadores estão engajados totalmente de forma orgânica. São pessoas que acreditam no seu trabalho de renovação do legislativo e nas bandeiras que ele pretende trabalhar, caso seja eleito. “Todos os carros que estiveram presentes no adesivaço, hoje, foram voluntários. Não estamos usando moeda de troca, pagando ou dando combustível em troca do apoio. Quem está comigo nessa campanha de conscientização é porque acredita que juntos podemos fazer a diferença e plantar essa ideia em Palmas e no Tocantins”, afirma Ricanato.

A apoiadora Sherley que esteve presente no local para adesivar o seu carro relatou que ela vê na campanha deRicardo Ricanato um potencial de mudança para a política, e que faz questão de apoiá-lo, pois se identifica com a forma que o candidato pretende trabalhar.

“Quem tiver a oportunidade de conhecer realmente o projeto do Ricardo vai apoiar, porque nós precisamos de novos nomes, pessoas com vontade de trabalhar e acima de tudo, pessoas que levam seu trabalho com seriedade e têm compromisso com o povo”, ressalta Sherley.

O Ponto de Apoio servirá para distribuição de material gráfico da campanha do candidato. Quem quiser realizar a retirada do material e colaborar com a campanha pode ir até o local que fica localizado na Avenida Palmas, quadra 01 – lote 01, em Taquaralto.

Lançamento do Site

O candidato também lançou seu site,www.ricardoricanto.com.br , na última quinta-feira, 1º . O espaço é para quem quer conhecer melhor Ricanato, suas propostas e bandeiras em prol da população tocantinense.

Com uma campanha sustentável, o candidato tem comolema utilizar o mínimo de material impresso possível.Dessa forma, é possível encontrar no site materiais gráficos e o jingle da sua campanha para baixar no seu celular e encaminhar para outras pessoas plantando a ideia de renovação na politica tocantinense.