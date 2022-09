Mais de 10 mil pessoas acompanharam o governador Wanderlei Barbosa durante caminhada nas ruas de Araguaína

Por Assessoria

Milhares de pessoas foram às ruas de Araguaína neste sábado, 3, para acompanhar o Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), em mega caminhada que percorreu todo o comércio da Avenida Cônego João Lima, passando pela a Praça das Bandeiras, a Avenida Prefeito João de Sousa Lima, e encerrando na Feirinha.

Na ocasião, o Governador ressaltou que sente o crescimento da sua campanha em todos os cantos do Tocantins. “A manifestação do povo é de norte a sul do nosso estado. Nosso projeto tem muita força política e aqui na região de Araguaína e também no Bico do Papagaio não tem sido diferente. Graças a Deus, estamos indo muito bem”, avaliou.

Wanderlei também destacou o trabalho que seu Governo tem feito por Araguaína. “Quero dizer a vocês que tive a honra de ser agraciado na Câmara Municipal com o titulo de cidadão araguainense neste ano e para mim é um orgulho enorme ser acolhido e considerado filho desta terra. Araguaína é um lugar onde a nossa Gestão possui grandes obras como a construção do Hospital Geral, reforma de escolas estaduais, a pavimentação do Distrito Industrial, entre muitas outras. Foi no nosso Governo também que fizemos acordo para que o Hospital Dom Orione voltasse a atender os servidores públicos beneficiados pelo Plano de Saúde Servir”, destacou.

População de Araguaína está com Wanderlei

Ailton Marques Brito dos Santos, estudante, afirmou que vota em Wanderlei porque acredita que as propostas dele são as melhores para o Tocantins. “O Governador é um cara muito gentil e faz um Governo muito bom, principalmente na área da Educação”, destacou.

O mototaxista Antônio Mota da Silva, junto a outras companheiros de trabalho, também esteve presente na grande caminhada em Araguaína. “Acho que Wanderlei é um cara diferenciado pelas propostas que ele apresenta e pelo o que já vem fazendo pelo nosso estado”, frisou.

A servidora pública Maria de Jesus Mendes destacou confiança na Gestão de Wanderlei. “Ele é o melhor candidato que temos e o que ele fez já prova tudo”, assegurou.

União pelo Tocantins

Durante a caminhada, o Governador Wanderlei esteve acompanhado do seu candidato a vice, Laurez Moreira (PDT), da candidata ao Senado Professora Dorinha Seabra (UB), e de deputados estaduais, de candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal, além de apoiadores, lideranças municipais e políticas da região.