Reunião sela migração de pré-candidaturas do Pros para o PTB

Por Redação Folha do Tocantins | Com informações do Portal CT

17/03/2022 – Publicado às 11:50

Candidatos do Partido Republicano da Ordem Social aceitaram o convite do petebista Diogo Fernandes, e concorreram nas eleições deste ano. Suplente de deputado estadual, Diogo Fernandes é presidente do PTB no Tocantins.

A Coluna do CT inseriu a informação na matéria veiculada hoje, 17, que o novo aliado lhe trás “toda a tranquilidade” para se dedicar à pré-campanha a deputado federal, mas reforça que permanece na direção como vice-presidente.

Diogo Fernandes leva consigo toda a nominata de pré-candidatos antes no Pros, com nomes como secretário executivo da Governadoria, Milton Neris; delegado Farlei Meyer, coronel Jair Rodrigues, Gylwander Peres, sargento Wellington e Vanessa Alencar, ex-vereadora de Paraíso do Tocantins. Outros nomes de destaque e com mandato irão aguardar a carta de anuência para oficializar a filiação.

Histórico



Diogo Fernandes assumiu a presidência do Pros do Tocantins em outubro do ano passado por indicação da própria nominata de pré-candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara Federal, principais objetivos da sigla em âmbito nacional. Na época, o político desbancou o ex-senador Ataídes Oliveira (Pros) do comando da sigla. Entretanto, os tocantinenses viram a agremiação mudar drasticamente o rumo em Brasília, com uma repentina troca de presidentes por decisão da Justiça. Diante deste cenário que veio o convite do PTB, aceito pelo grupo de forma unânime.